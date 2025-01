Félelmek és borzalmak orosz frontkatonák között – jön a legnagyobb hazai dokufilmfesztivál

Január 25. és február 2. között újra megnyitja kapuit Magyarország legnagyobb dokumentumfilmes eseménye, a XI. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. A fővárosi Cinema City Mammut mozitermei mellett országszerte további tizenegy vidéki városban várják a filmkedvelőket, csaknem 70 alkotással és 200 vetítéssel. Az idei válogatást a hétköznapi történetek és a hétköznapi hősök ihlették. Erre utal a fesztivál mottója is: Benned is rejlik egy film, amely szlogent Cserhalmi György képe mellett olvashatjuk az esemény hivatalos plakátján.

A rendezvény igazgatója az InfoRádióban elmondta: a dokumentumfilmek sajátossága, hogy nem előre megírt forgatókönyv alapján készülnek, hanem ki kell várniuk az alkotóknak a megfelelő pillanatot. Mint fogalmazott, ez egy hosszú folyamat, akár tíz-húsz évig is eltarthat egy-egy forgatás, amíg a rendező megtalálja azokat a legfontosabb mozzanatokat, amelyek valamilyen általános emberi értékeket hordoznak.

Sós Ágnes úgy fogalmazott, „tulajdonképpen mindannyian a saját életünk hősei vagyunk, és nem tudhatjuk előre, hogy életünket, sorsunkat mikor találja fontosnak, tanulságosnak vagy akár az igazság egy szeletének egy dokumentumfilmes, hogy a kamerát és így a közönség figyelmet ránk irányítsa”.

A rendezvény keretében számos olyan dokumentumfilmet vetítenek le, amelyek jelenleg is a világ legnagyobb és legrangosabb fesztiváljait járják, illetve komoly díjakat söpörnek be. Korábban több alkotást bemutattak a cannes-i és a velencei filmfesztiválon, most pedig Magyarországon is láthatja ezeket a közönség. Szombattól meg lehet nézni az Oscar-díjas Oliver Stone legújabb alkotását, a Lula, az elnök című filmet is, amely

korunk egyik legnagyobb politikai visszatérésének történetét meséli el Luiz Inácio „Lula” da Silváról,

aki annak idején cipőpucolóként kezdte, 2022-ben viszont harmadszor is megválasztották brazil elnöknek, Jair Bolsonarót váltva a tisztségben.

A több mint egyhetes fesztiválon lesz magyar és nemzetközi versenyszekció, valamint tematikus szekció. A nemzetközi blokk filmjeit külön kategóriákba sorolták úgy, hogy mindegyik elnevezésben szerepel a hétköznapi szó (Hétköznapi családok, vágyak, hősök, küzdelmek és félelmek). Sós Ágnes elmondása szerint ezekkel a szlogenekkel is azt szeretnék érzékeltetni, hogy ezek a filmek nagyrészt a mindennapjainkról szólnak. A fesztiváligazgató tájékoztatása szerint azért volt még szükség a besorolásra, mert a nagy létszámú nemzetközi zsűri nem tud egyszerre 30-40 filmet megnézni.

A filmekről online a közönség is szavazhat, így idén először országos közönségdíjat is átadnak,

de emellett további újdonságok is várhatók: a kicsiket és sajátos nevelési igényű gyermekeket például a Mammutban szakemberek foglalkozásai várják, hogy az érintett családok se maradjanak ki a fesztiválélményből. A magyar versenykategória mellett díjat adnak majd középiskolás zsűritagok is, sőt nyugdíjas zsűri is lesz.

A XI. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál díjairól hazai és nemzetközi szaktekintélyekből, alkotókból álló zsűritagok döntenek. A közönségdíjon kívül az összes többi díjat az eseménysorozat utolsó előtti napján, február 1-jén adják át. A filmkedvelők és rajongók egészen a fesztivál végéig szavazhatnak, vagyis csak február 3-án derül ki, hogy melyik alkotás és rendező kapja a közönségdíjat.

Budapesten a Cinema City Mammut Mozi II-ben várják az érdeklődőket, ahol párhuzamosan öt teremben zajlanak majd a vetítések. A vidéki városokban (Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Jászberény, Kecskemét, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém) pedig Cinema Citykben vagy art mozikban lehet megnézni az alkotásokat.

Orosz frontkatonák között, Navalnij öröksége

A programban sok-sok érdekes, különleges dokumentumfilm kapott helyet a világ számos országából, a középpontban pedig az emberi történetek lesznek. A konfliktusövezetek filmjei természetesen kiemelt érdeklődést váltanak ki: a hazai fesztiválon öt ukrán alkotást mutatnak be, illetve két olyan filmet is levetítenek, amelyek az orosz hatalmat bírálják. Sós Ágnes kiemelte Anastasia Trofimova orosz-kanadai rendezőnő Orosz frontkatonák között című filmjét, ami az orosz hadsereg egy zászlóaljának mindennapjait mutatja be az ukrajnai háborúban.

A rendezőnő 2023-ban hivatalos engedély nélkül, pusztán a gyalogos katonák bizalmát kiérdemelve haladt együtt velük a kelet-ukrajnai fronton keresztül.

Sós Ágnes szerint az alkotás komolyan elgondolkoztatja majd a nézőket, ugyanis nem a Kreml, hanem az emberek álláspontját tükrözi. Mint fogalmazott, a filmfesztiválokon általában „válogatott közönség” szemléli az alkotásokat, így nyilvánvalóan sokféle vélemény alakul ki most is, de a szakértők igyekeznek majd kontextusba helyezni a látottakat.

A Monogámia című izraeli dokumentumfilm a rendező, Ohad Milstein egymástól elhidegült szüleinek történetét mutatja be, és arra keresi a választ, hogy újjászülethet-e egykor virágzó szerelemük. Sós Ágnes azt ajánlja az érdeklődőknek, hogy fussák át a kategóriákat és a felhozatalt a bidf.hu oldalon, ahol mindenki megtalálhatja a neki tetsző filmet vagy filmeket. Nagyon érdekes lehet az egyik japán alkotás, melynek főszereplője kilátástalan helyzetbe kerül, ugyanis adósságok, bántalmazás és a maffia elől menekül. Bár elgondolkodik azon is, hogy inkább véget vet az életének, végül a rendőrség segítségével az éjszaka leple alatt eltüntetik és identitást változtat.

A Hétköznapi félelmek szekcióban lehet megnézni az Ellenméreg című filmet, melynek főszereplője a többek között az Alekszej Navalnij néhai orosz ellenzéki vezető merénylőit leleplező bolgár újságíró, Hriszto Grozev, aki maga is Vlagyimir Putyin célkeresztjébe került. James Jones alkotása a Navalnij című, 2023-ban Oscar-díjat is nyert dokumentumfilm folytatásának tekinthető. A főhősök olyan oknyomozó újságírók, politikai aktivisták, akik abban reménykednek, hogy demokratikusabb és szabadabb hely lesz Oroszország. Köztük egy tudós is, aki az orosz méreggyárból szivárogtat ki híreket, ezért menekülnie kell.