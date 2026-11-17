Arra intették az amerikaiakat, hogy különösen a tömegrendezvényeken és más nyilvános eseményeken legyenek óvatosak, és arra figyelmeztettek, hogy az ilyen helyszínek lehetséges célpontok lehetnek terrorista csoportok és bűnözők számára.

A figyelmeztetések nem tartalmaznak információkat konkrét fenyegetésről. A felsorolt lehetséges célpontok között szerepelnek a piacok, bevásárlóközpontok és közlekedési csomópontok.

A nagykövetségek figyelmeztetnek a sztrájkok és tüntetések miatt bekövetkező esetleges utazási zavarokra, és emlékeztettek az európai légi közlekedést érintő, közelmúltbeli sorozatos hamis bombariadókra is.

A figyelmeztetéseket mások mellett Németországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és Portugáliában adták ki.