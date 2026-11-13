Rossi: Szoboszlai, Kerkez és Bolla is játékra kész a szombati meccsre

Az olasz szakvezető a pénteki sajtótájékoztatón az MTI kérdésére azt is megerősítette, hogy Kerkez Milos és Bolla Bendegúz is bevethető, Lukács Dániel és Redzic Damir viszont kisebb sérüléssel bajlódik, előbbi ezért egyáltalán nem edzett, és az is kérdéses, hogy az utolsó fordulóban szerepelhet-e. Utóbbi bicepszhúzódással bajlódik.

„Tiszteljük az ellenfelet, amely taktikai szempontból igencsak rugalmas. Hiányzik néhány kulcsjátékosa, és az egyikük, Hvicsa Kvarachelia nyilvánvalóan nem helyettesíthető. Ilyenkor más stratégiát és képességeket kell alkalmazni. Az ellenfél szakvezetője ennek ellenére egyértelművé tette, előre akarnak lépni" – fogalmazott Rossi annak kapcsán, mennyivel volt nehezebb felkészülnie az ellenfél játékából úgy, hogy a legnagyobb sztárja hiányozni fog. Neki egyúttal gyors felépülést kívánt. „Kvaracheliát nehéz semlegesíteni, de Budapesten az első félidőben sikerült messze tartani a kaputól. Szombaton más lesz a helyzet, de felkészültünk arra, hogy Georgia más futballt akar megvalósítani".

Rossi arról is beszélt, hogy a georgiai keret jelentős része élbajnokságban játszik, ezért ugyanúgy nehéz mérkőzésre számít, mint amilyen Budapesten volt. Szerinte a teljesítmény elsősorban a hozzáállástól, az elkötelezettségtől függ. Megjegyezte, hogy a magyar válogatottba sérülés után visszatért Varga Barnabás és Sallai Roland, ami nyilvánvalóan örömteli, ugyanakkor szerinte a nemzeti együttes identitása ettől nem változik.

„Semmit nem változtattunk a normális menetrendünkön. Több éve eldöntöttük, hogy az utolsó edzést otthon tartjuk, mert a válogatottaknál sosincs elég idő a munkára, így jobb számunkra, ha a saját környezetünkben tudunk kipróbálni egyes taktikai elemeket" – indokolta Rossi, hogy a háromórás időeltolódás ellenére miért csak egy nappal a meccs előtt érkeztek a kaukázusi államba.

A jobboldali védő kérdéséről is szót ejtett, de nem árulta el, hogy Bolla vagy Osváth Attila kezd. Ugyanakkor hozzátette, mindketten remek formában vannak, előbbi csapata, a Rapid Wien vezeti az osztrák bajnokságot, utóbbi pedig eufórikus pillanatokat élhetett át a Ferencvárossal, amikor az AC Milant legyőzték.

„Jó érzés újra itt lenni a csapattal, nagy büszkeség, hogy újra tagja lehetek a keretnek, sokat dolgoztam érte, hogy kiérdemeljem a meghívót" - fogalmazott Szalai Attila, aki korábban meghatározó tagja volt a védelemnek, ám ezúttal vélhetően csere lesz. „Mindenkinek az a dolga a pályán, a padon vagy a lelátón, hogy segítse a csapategységet. Egy hajóban evezünk, azonos a célunk. Én is ezért dolgozom akár a pályán, akár azon kívül".

A Pogon Szczecin futballistája szerint hatással lesz a meccsre, hogy Kvarachelia nem játszhat, de úgy vélte, így is vannak veszélyes játékosok a georgiai keretben.

„Elsődleges cél visszajutni az élvonalba. Matematikailag a négy pont is elég lehet a feljutáshoz, azonban sosem játszunk döntetlenre, így a soron következő két találkozóra is hat pont a cél" – jelentette ki Szalai, aki megemlítette, hogy korábbi georgiai vezetőedzője Szota Arveladze nem lesz jelen az összecsapáson, mert az Ajax-Barcelona legendák meccsén játszik majd, de jó emlékeket őriz róla a Kasimpasánál töltött időszakából.

Közép-európai idő szerint szombaton 18 órakor a cseh Ondrej Berka sípjelére kezdődik az M4 Sport által közvetített találkozó a tbiliszi Miheil Meszhi Stadionban.

A csoportból az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszhat az élvonalba kerülésért, a harmadik a második vonalban marad, míg a negyedik a bennmaradásért játszik osztályozót. Az első kettő közé kerülés azért is fontos, mert azzal a válogatott bebiztosítaná, hogy a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők decemberi sorsolásán a második kalapban legyen.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Tóth B. - Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez - Schäfer, Vitális - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.