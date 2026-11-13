ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.54
usd:
330.67
bux:
146155.68
2026. november 13. péntek Szilvia
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar labdarúgó-válogatott edzése az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2026. november 13-án. A csapat másnap idegenben játszik Georgia ellen a Nemzetek Ligája 5. fordulójában.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

Rossi: Szoboszlai, Kerkez és Bolla is játékra kész a szombati meccsre

Infostart / MTI

Marco Rossi szövetségi kapitány elárulta, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik játékra alkalmas állapotban van a szombati, georgiai Nemzetek Ligája-mérkőzésre.

Az olasz szakvezető a pénteki sajtótájékoztatón az MTI kérdésére azt is megerősítette, hogy Kerkez Milos és Bolla Bendegúz is bevethető, Lukács Dániel és Redzic Damir viszont kisebb sérüléssel bajlódik, előbbi ezért egyáltalán nem edzett, és az is kérdéses, hogy az utolsó fordulóban szerepelhet-e. Utóbbi bicepszhúzódással bajlódik.

„Tiszteljük az ellenfelet, amely taktikai szempontból igencsak rugalmas. Hiányzik néhány kulcsjátékosa, és az egyikük, Hvicsa Kvarachelia nyilvánvalóan nem helyettesíthető. Ilyenkor más stratégiát és képességeket kell alkalmazni. Az ellenfél szakvezetője ennek ellenére egyértelművé tette, előre akarnak lépni" – fogalmazott Rossi annak kapcsán, mennyivel volt nehezebb felkészülnie az ellenfél játékából úgy, hogy a legnagyobb sztárja hiányozni fog. Neki egyúttal gyors felépülést kívánt. „Kvaracheliát nehéz semlegesíteni, de Budapesten az első félidőben sikerült messze tartani a kaputól. Szombaton más lesz a helyzet, de felkészültünk arra, hogy Georgia más futballt akar megvalósítani".

Rossi arról is beszélt, hogy a georgiai keret jelentős része élbajnokságban játszik, ezért ugyanúgy nehéz mérkőzésre számít, mint amilyen Budapesten volt. Szerinte a teljesítmény elsősorban a hozzáállástól, az elkötelezettségtől függ. Megjegyezte, hogy a magyar válogatottba sérülés után visszatért Varga Barnabás és Sallai Roland, ami nyilvánvalóan örömteli, ugyanakkor szerinte a nemzeti együttes identitása ettől nem változik.

„Semmit nem változtattunk a normális menetrendünkön. Több éve eldöntöttük, hogy az utolsó edzést otthon tartjuk, mert a válogatottaknál sosincs elég idő a munkára, így jobb számunkra, ha a saját környezetünkben tudunk kipróbálni egyes taktikai elemeket" – indokolta Rossi, hogy a háromórás időeltolódás ellenére miért csak egy nappal a meccs előtt érkeztek a kaukázusi államba.

A jobboldali védő kérdéséről is szót ejtett, de nem árulta el, hogy Bolla vagy Osváth Attila kezd. Ugyanakkor hozzátette, mindketten remek formában vannak, előbbi csapata, a Rapid Wien vezeti az osztrák bajnokságot, utóbbi pedig eufórikus pillanatokat élhetett át a Ferencvárossal, amikor az AC Milant legyőzték.

„Jó érzés újra itt lenni a csapattal, nagy büszkeség, hogy újra tagja lehetek a keretnek, sokat dolgoztam érte, hogy kiérdemeljem a meghívót" - fogalmazott Szalai Attila, aki korábban meghatározó tagja volt a védelemnek, ám ezúttal vélhetően csere lesz. „Mindenkinek az a dolga a pályán, a padon vagy a lelátón, hogy segítse a csapategységet. Egy hajóban evezünk, azonos a célunk. Én is ezért dolgozom akár a pályán, akár azon kívül".

A Pogon Szczecin futballistája szerint hatással lesz a meccsre, hogy Kvarachelia nem játszhat, de úgy vélte, így is vannak veszélyes játékosok a georgiai keretben.

„Elsődleges cél visszajutni az élvonalba. Matematikailag a négy pont is elég lehet a feljutáshoz, azonban sosem játszunk döntetlenre, így a soron következő két találkozóra is hat pont a cél" – jelentette ki Szalai, aki megemlítette, hogy korábbi georgiai vezetőedzője Szota Arveladze nem lesz jelen az összecsapáson, mert az Ajax-Barcelona legendák meccsén játszik majd, de jó emlékeket őriz róla a Kasimpasánál töltött időszakából.

Közép-európai idő szerint szombaton 18 órakor a cseh Ondrej Berka sípjelére kezdődik az M4 Sport által közvetített találkozó a tbiliszi Miheil Meszhi Stadionban.

A csoportból az első helyezett feljut az A divízióba, a második osztályozót játszhat az élvonalba kerülésért, a harmadik a második vonalban marad, míg a negyedik a bennmaradásért játszik osztályozót. Az első kettő közé kerülés azért is fontos, mert azzal a válogatott bebiztosítaná, hogy a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők decemberi sorsolásán a második kalapban legyen.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Tóth B. - Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez - Schäfer, Vitális - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Rossi: Szoboszlai, Kerkez és Bolla is játékra kész a szombati meccsre

szoboszlai dominik

georgia

futball

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
NVI választási reformok: a szakértő szerint a nemzetiségek többségének nincs tényleges parlamenti képviselete

NVI választási reformok: a szakértő szerint a nemzetiségek többségének nincs tényleges parlamenti képviselete
Átfogó javaslatcsomagot állított össze a választási rendszer megújítására a Nemzeti Választási Iroda. Legfontosabb állításai közé tartozik, hogy a több, mint 40 ezer nemzetiségi választó ellenére egyik nemzetiség sem érte el a kedvezményes mandátumszerzési küszöböt, a 13 elismert nemzetiség közül 11-nek az NVI szerint létszámából adódóan elvi esélye sincs mandátumot szerezni. Kiss Balázs, az ELTE Alkotmányjogi Tanszék adjunktusa az InfoRádióban egyebek mellett arról beszélt: kijelenthető, hogy a magyar nemzetiségi választási rendszer jelenlegi formájában nem biztosít tényleges parlamenti képviseletet a nemzetiségek többségének.
VIDEÓ
Száraz november: miért nem mindegy, hogy mit iszunk? Zacher Gábor, Inforádió, Aréna
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.16. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: milliárdos visszaélések gyanúja miatt tettek feljelentést, razziázott az NVVH

Tisza-kormány: milliárdos visszaélések gyanúja miatt tettek feljelentést, razziázott az NVVH

Külügyminisztériumi iratok bizonyítják, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő Orbán Áron korábban közvetlenül Szijjártó Péternél lobbizott együttműködésért és stratégiai partnerségért. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést a Tempus Közalapítvány átvilágítása után, amely több mint egymilliárd forintnyi gyanús közpénzfelhasználást tárt fel. Új főigazgatót keresnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság élére, akinek egyik legfontosabb feladata a hazai vízgazdálkodás szemléletváltásának előmozdítása lesz. Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában egy lehetséges november végi Zelenszkij-találkozóról, a gazdasági kilátásokról és az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról is beszélt. Eközben a NAV a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál és a székesfehérvári Sóstói Stadion ügyében is eljárási cselekményeket hajtott végre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kifogyóban a hazai munkaerő-tartalék: váratlan fordulat jön a magyar munkahelyeken

Kifogyóban a hazai munkaerő-tartalék: váratlan fordulat jön a magyar munkahelyeken

Magas foglalkoztatottság, szűkülő munkaerő-tartalék és egyre erősebb verseny a megfelelő készségekkel rendelkező dolgozókért – ez határozza meg jelenleg Magyarország és a tágabb régió munkaerőpiacát.

BBC
Business Sport Travel Science
Microsoft says it is 'deeply sorry' for global outage after almost 24 hours of disruption

Microsoft says it is 'deeply sorry' for global outage after almost 24 hours of disruption

The tech giant blames a "technical issue not related to cyber or AI" for the failure as it says services are gradually being restored.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 13. 18:51
A sokáig titkolt amerikai eszközről beszélt Volodimir Zelenszkij
2026. november 13. 17:18
Dobrowiecki Péter: hiába a magyar–lengyel közeledés, Donald Tuskék figyelme most máshol jár
×
×