Kiderült, mikor vethetik be az ukránok az első új európai rakétavédelmi rendszert

„Mint tudják, a Fekete-tenger jelenleg blokád alatt áll. A mezőgazdaság számára rendkívül fontos a hajók kísérésének biztosítása. Biztonsági kérdésről van szó, hiszen Oroszország drónokkal, köztük irániakkal, valamint különböző rakétákkal támad. Megpróbálják megsemmisíteni az összes hajót, függetlenül attól, hogy mely országhoz tartoznak. Megvitatjuk és dolgozunk a hajók különböző típusú drónok segítségével történő kísérésének megszervezésén. Ez jelenleg az egyik új projektünk, amelyért nagyon hálásak vagyunk” – mondta az államfő.

Zelenszkij hozzátette, hogy egy európai ballisztikusrakéta-elhárító rendszer kidolgozása már egy éve folyamatban van.

„Ezen a projekten nem tudunk egyedül dolgozni. Nagyon hálásak vagyunk a dán hadiiparnak és más partnereinknek. Remélem, hogy télen kipróbáljuk az első új európai rakétavédelmi rendszert, és bizonyos eredményeket is elérhetünk. Mindannyiunknak szüksége van rá” – hangsúlyozta.

Dánia kedden 643 millió euró értékű új katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára – idézte fel az Ukrinform.