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Islamic State/Iraq/Syria: A masked Islamic State soldier poses holding the ISIL banner somewhere in the deserts of Iraq or Syria. ISIL publicity image, 2015. (Photo by: Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images)
Nyitókép: Pictures from History/Gettya Images

Európai iskolában készült tömeggyilkosságra az iszlamista

Infostart / InfoRádió

A svéd ügyészség pénteken vádat emelt egy 19 éves férfi ellen, aki idén tavasszal az Iszlám Állam terrorszervezet nevében készült merénylet elkövetésére egy halmstadi középiskolában.

Az áprilisban őrizetbe vett férfit – akinek a nemzetisége egyelőre nem ismert, és az sem nyert megerősítést hogy az iskola tanulója volt-e – azzal gyanúsítják, hogy március 1. és április 13. között több ember megtámadására készült a középiskolában. Terrorizmusra való nyilvános uszítással és terrorszervezetben való részvétellel vádolják, mivel a svéd biztonsági szolgálat (SAPO) vezette nyomozás adatai szerint „nemcsak erőszakos iszlamista propagandát tekintett meg és terjesztett az interneten, hanem kinyilvánította, hogy kész felesküdni az Iszlám Állam terrorszervezetre”.

A SAPO az ügy kapcsán azt is kiemelte, hogy tapasztalataik szerint manapság már főként az önállóan cselekvő, és a terrorszervezetekhez csak lazán kötődő elkövetők jelentenek elsődleges terrorfenyegetést az európai országok számára; és az jellemzi őket, hogy egyszerű eszközöket, például késeket vagy egyéb szúrófegyvereket használnak.

Az ügyben eljáró ügyész, Henrik Olin szerint bizonyítható, hogy a férfi „terrorista indíttatásból tervezte a bűncselekmények elkövetését, amelyek súlyos következményekkel járhattak volna nemcsak a középiskolára, hanem egész Svédországra számára”.

A négynaposra tervezett per várhatóan november 19-én kezdődik.

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