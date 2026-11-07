Európai iskolában készült tömeggyilkosságra az iszlamista

Az áprilisban őrizetbe vett férfit – akinek a nemzetisége egyelőre nem ismert, és az sem nyert megerősítést hogy az iskola tanulója volt-e – azzal gyanúsítják, hogy március 1. és április 13. között több ember megtámadására készült a középiskolában. Terrorizmusra való nyilvános uszítással és terrorszervezetben való részvétellel vádolják, mivel a svéd biztonsági szolgálat (SAPO) vezette nyomozás adatai szerint „nemcsak erőszakos iszlamista propagandát tekintett meg és terjesztett az interneten, hanem kinyilvánította, hogy kész felesküdni az Iszlám Állam terrorszervezetre”.

A SAPO az ügy kapcsán azt is kiemelte, hogy tapasztalataik szerint manapság már főként az önállóan cselekvő, és a terrorszervezetekhez csak lazán kötődő elkövetők jelentenek elsődleges terrorfenyegetést az európai országok számára; és az jellemzi őket, hogy egyszerű eszközöket, például késeket vagy egyéb szúrófegyvereket használnak.

Az ügyben eljáró ügyész, Henrik Olin szerint bizonyítható, hogy a férfi „terrorista indíttatásból tervezte a bűncselekmények elkövetését, amelyek súlyos következményekkel járhattak volna nemcsak a középiskolára, hanem egész Svédországra számára”.

A négynaposra tervezett per várhatóan november 19-én kezdődik.