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2026. november 7. szombat Rezső
24 óra Ügynökakták Ukrajna
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Antonio Tajani olasz kormányfõhelyettes és külügyminiszter a Gázai övezetben végzett izraeli mûveletekrõl tartott parlamenti vitán Rómában 2025. október 2-án. Az elõzõ napon az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Global Sumud Flottilla nevû palesztinbarát hajóraj aktivistáit a Gázai övezethez közeli tengerszakaszon, az izraeli vezetés pedig közölte, hogy kikötõbe szállítja és kiutasítja az országból az akció résztvevõit. Az incidens tüntetéshullámot indított el Olaszországban, az olasz szakszervezetek október 3-ra általános sztrájkot hirdettek meg.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci

A családját sem kímélték: durva támadás érte az olasz külügyminisztert

Infostart / MTI

Hackertámadást intéztek Antonio Tajani olasz külügyminiszter ellen, aki az X-en közzétett szombati bejegyzésében azt mondta, Olaszország Ukrajnának nyújtott támogatása miatt vált célponttá.

A tárcavezető – aki egyúttal a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölti – elmondta, hogy személyes adatait a darkweben is közzétették, aminek következtében fenyegetéseket kapott.

Hozzátette, hogy a hackerek a családtagjait is célba vették, és pénzt ajánlottak a velük kapcsolatos információkért.

„A válaszom világos: nem hagyom magam megfélemlíteni. Folytatom a tárcám és Olaszország védelmét és tovább erősítem a kapcsolatokat szövetségeseinkkel azért, hogy közösen védjük meg magunkat” – szögezte le.

Tajani világossá tette azt is, hogy a támadás oka Róma Kijevnek nyújtott támogatása, valamint válasz a külügyminisztériumnak az utóbbi hónapokban a kiberbiztonság terén bevezetett intézkedéseire.

Jóllehet a miniszter nem nevezte meg, kiket tart felelősnek a támadásért, hangsúlyozta Olaszország elkötelezettségét Ukrajna támogatása felé.

A bejelentésre reagált Giorgia Meloni kormányfő is, aki oroszbarát hackereket tett felelőssé az esetért és teljes szolidaritásáról biztosította Tajanit. Kiemelte továbbá azt is, hogy komoly aggodalomra ad okot minden olyan kísérlet, amely kormányzati tisztségviselőkkel kapcsolatos információk eladására vonatkozik. Mint mondta, az ilyen jellegű próbálkozások ellen a lehető leghatározottabban fel kell lépni.

Róma az ukrajnai háború kitörése óta többször küldött Kijevnek mind katonai, mind humanitárius segítséget.

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Kezdőlap    Külföld    A családját sem kímélték: durva támadás érte az olasz külügyminisztert

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