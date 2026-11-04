A francia vérellátó szolgálatot érte a legutóbbi „hűtős” kibertámadás

Franciaországban hackerek fértek hozzá a létfontosságú vérkészítményeket tároló három hűtőraktár vezérlőrendszeréhez, és megemelték a hőmérsékletet – közölte az országos vérellátó szolgálat.

A Guardian beszámolója szerint rendkívül magas szintre emelték a hőmérsékleti és leolvasztási küszöbértékeket, de a riasztórendszereknek köszönhetően a szakemberek még azelőtt be tudtak avatkozni, hogy a vérkészletek károsodtak volna. Érdekesség, hogy nem közvetlenül a vérellátó szolgálatot vették célba, hanem a szerződéses partnerei által üzemeltetett hűtőraktárakat érte támadás.

A cikk szerint Franciaország állami vérellátó szervezete országszerte több mint 1900 kórháznak gyűjti, készíti elő és szállítja ki a vért, a vérplazmát és a vérlemezkéket tartalmazó készítményeket. Évente több mint egymillió beteg ellátását segíti. A támadások indítéka egyelőre ismeretlen, és a felelősséget sem vállalta senki.

A hét elején Európa csaknem egy tucat országában a szupermarketek hűtőszekrényeinek és fagyasztóinak hőmérsékletét emelték akár 50 Celsius-fokra, több millió eurós kárt okozva az élelmiszerkészletekben.

Az eszközök egyre szélesebb köre – beleértve a kereskedelmi hűtőrendszereket is – monitorozható és vezérelhető távolról. Az újonnan felbukkanó sebezhetőségeket javító frissítések nélkül az internetre csatlakoztatott szoftverek kódja nyitva maradhat a hackerek előtt.