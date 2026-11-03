Megelőző csapásokat mért az amerikai légierő iráni célpontokra

Az Egyesült Államok „védekező jellegű” csapásokat mért több iráni célpontra a Hormuzi-szorosban - közölte egy amerikai tisztviselő közép-európai idő szerint kedden.

Az iráni állami televízió arról számolt be, hogy robbanások hallatszottak a szoros bejáratánál fekvő Kesm szigeten.

A névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselő elmondta, hogy a csapások „amerikai célpontok ellen föld-levegő rakétákat bevető irániakra” irányultak.

A Fox News amerikai hírtévé tisztviselőkre hivatkozva azt közölte: a támadást arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rálőtt egy amerikai repülőgépre.

A The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap azt írta, úgy tűnik, hogy a csapások korlátozott mértékűek voltak, és nem jelentették a nagyobb harci műveletek újrakezdését.

Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok a keddi félidős választások előtt nem indít támadásokat Irán ellen.

J.D. Vance alelnök hétfőn újságíróknak elmondta, hogy aznap beszélt Trumppal az Iránnal folytatott tárgyalásokról, és „az elnök és én egyaránt elég derűlátóan látjuk a kilátásokat egy esetleges tárgyalásos megállapodás elérésére”.