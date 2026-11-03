ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
326.05
bux:
144609.39
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy amerikai B-52-es bombázó repülőgép.
Nyitókép: Unsplash

Megelőző csapásokat mért az amerikai légierő iráni célpontokra

InfoRádió / MTI

Annak ellenére, hogy Donald Trump megígérte: addig nem lesznek újabb támadások, amíg le nem zajlottak a félidős választások.

Az Egyesült Államok „védekező jellegű” csapásokat mért több iráni célpontra a Hormuzi-szorosban - közölte egy amerikai tisztviselő közép-európai idő szerint kedden.

Az iráni állami televízió arról számolt be, hogy robbanások hallatszottak a szoros bejáratánál fekvő Kesm szigeten.

A névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselő elmondta, hogy a csapások „amerikai célpontok ellen föld-levegő rakétákat bevető irániakra” irányultak.

A Fox News amerikai hírtévé tisztviselőkre hivatkozva azt közölte: a támadást arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rálőtt egy amerikai repülőgépre.

A The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap azt írta, úgy tűnik, hogy a csapások korlátozott mértékűek voltak, és nem jelentették a nagyobb harci műveletek újrakezdését.

Donald Trump amerikai elnök korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok a keddi félidős választások előtt nem indít támadásokat Irán ellen.

J.D. Vance alelnök hétfőn újságíróknak elmondta, hogy aznap beszélt Trumppal az Iránnal folytatott tárgyalásokról, és „az elnök és én egyaránt elég derűlátóan látjuk a kilátásokat egy esetleges tárgyalásos megállapodás elérésére”.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Megelőző csapásokat mért az amerikai légierő iráni célpontokra

egyesült államok

légi csapás

irán

bombázás

megelőzés

légierő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton

Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton
Komoly ellentétek miatt közös közlemény nélkül ért véget a G20-csoport pénteken kezdődött kétnapos atlantai külügyminiszteri találkozója. A feszültséget jól mutatta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter lemondta a hagyományos csoportképet is, több európai diplomata pedig bojkottal fenyegetőzött Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenléte miatt. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője egyebek mellett arról beszélt az InfoRádióban, hogy mik voltak a legfőbb ellentétek a résztvevők között, és mennyire volt hangsúlyos Oroszország szerepe, részvétele.
 

Megelőző csapásokat mért az amerikai légierő iráni célpontokra

A drágulás Trump egyik legnagyobb politikai ellenségévé válhat

Donald Trump nem lehet nyugodt, kedden félidős választások lesznek

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban

Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban

A területi egyenlőtlenségek változatlanul szembetűnőek az országban.

BBC
Business Sport Travel Science
Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

The midterms will shape Congress for the last years of his presidency, writes Sarah Smith, but they are also a test of what politics may look like without him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 09:48
Elege lett a madridiaknak, a rendőrség felszámolta a tüntetők sátortáborát
2026. november 3. 09:00
Friedrich Merz elárulta, milyen német szövetségi elnököt látna legközelebb
×
×