Több mint kétszáz ukrán drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium

A tárca szerint orosz dróntámadás célpontja volt Neptun hajóelhárító rakétarendszerek indítóállásainak rejtek- és tárolóhelye az Odesszai megyei Tuzli település környékén és egy, az ukrán fegyveres erőknek szánt rakományt szállító hajó a Fekete-tengeren, Odesszától 58 kilométerre délre.

Jana Lantratova orosz emberi jogi megbízott az éjjel a Max-csatornáján közölte, hogy a Herszon megyei, orosz ellenőrzés alá vont Oleski településen végrehajtott humanitárius misszió érdekében bevezetett hatnapos tűzszünet véget ért. Az ombudsman szerint a fegyvernyugvás idején mindkét fél betartotta összes kötelezettségvállalását.

Emlékeztetett rá, hogy a feladatot Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztossal közösen, valamint Melania Trump amerikai first lady támogatásával és koordinációjával végezték el. Hozzátette, hogy a felek újabb humanitárius missziókat terveznek.

A Nyizsnyij Novgorod-i régió töltőállomásain vasárnap délután korlátozásokat vezettek be, miután az éjszaka károk keletkeztek a ksztovói olajfinomítóban. Bevezették a páros és páratlan rendszám szerinti napi tankolás rendszerét, és egy járműbe legfeljebb 40 liter benzint lehet tölteni. A dízelre nem vonatkozik a korlátozás.

A régió határainak közelében lévő töltőállomásokon megtiltották az üzemanyag értékesítését a többi oroszországi régió rendszámával közlekedő járművek számára, és "ideiglenesen korlátozták" az üzemanyagnak a régióból való kiszállítását is, ami alól a hadsereg és a mentőszolgálatok igényei jelentenek kivételt.