Nincs elévülés a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban Franciaországban

A kormány által is támogatott intézkedést 252 igen szavazattal 80 nem ellenében fogadták el a szenátorok.

A történelmi tervezetet a nemzetgyűlés már júliusban megszavazta.

A felsőház jóváhagyása megnyitotta az utat a törvényjavaslat végleges elfogadásához a következő hetekben, miután a parlament két háza egyeztet a szöveg végleges változatáról.

A szenátus által elfogadott javaslatban az elévülési tilalom kizárólag a szexuális bűncselekményekre korlátozódik, míg a képviselők által elfogadott szövege más, kirkorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeket, például a gyilkosságokat is magába foglalja.

Franciaországban egy gyermekkorban elkövetett nemi erőszak áldozata jelenleg 48 éves koráig tehet feljelentést, mivel az elévülési idő 30 év a nagykorúságától számítva, ami a gyermekvédelmi szervezetek szerint elégtelen.

A képviselők és a szenátorok fokozatosan nyitották meg a jog egyik alapvető elvének, az elévülésnek a mélyreható reformját, miután számos botrány nyomán a társadalom számára egyértelművé vált a kiskorúak elleni bántalmazások és szexuális cselekmények mértéke.