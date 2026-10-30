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Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai igazgatója az alapítvány sajtó-háttérbeszélgetésén Budapesten 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Bendarzsevszkij Anton: Moszkva sokat nyer azon, ha sokáig felfüggesztik az ukrán támadásokat

Infostart / InfoRádió

Az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások hosszabb szüneteltetése többletbevételhez juttathatja Moszkvát – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője. A Wall Street Journal értesülése szerint Kijev amerikai nyomásra függesztette fel ezeket a műveleteket. A szakértő a légvédelmi hiányról és a tárgyalási kilátásokról is beszélt.

Bendarzsevszkij Anton elmondta: kérdés, hogy támadások felfüggesztése mennyire lesz hosszú távú, hiszen Ukrajna több mint fél éven keresztül támadta az orosz energetikai és olajfeldolgozó infrastruktúrát, és Oroszország európai részén a legnagyobb finomítókat kiiktatták, vagy legalábbis nagy károkat okoztak bennük. A károk helyreállítása pedig nem megy egyik napról a másikra.

„Ha a keddi amerikai választások után Ukrajna újra támadni fog, akkor igazából nem volt jelentősége a felfüggesztésnek. De ha hosszú hónapokig elmaradnak ezek a támadások, és Oroszország időt nyer, hogy helyreállítsa a kapacitásait, akkor pluszbevételre tesz szert, mert most nem csak a nyersolajat tudja jól eladni, hanem a feldolgozott olajtermékeket is a magas olajpiaci árak miatt”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: Ukrajna számára most az egyik legnagyobb probléma, hogy az amerikai Patriot rakétákból nincs raktáron készletük. Egy ilyen légvédelmi rakétát legyártani rendkívül komplex folyamat.

Kiemelte: az európai szövetségesek is szállítanak Ukrajnának légvédelmi eszközöket, – ICT és NASAMS – de ezek nem annyira hatékonyak az orosz ballisztikus rakétákkal szemben, ám le tudják szedni az orosz drónokat.

Legközelebb november 10-én Abu Dhabiban találkozhatnak a felek, illetve egy háromoldalú amerikai-orosz-ukrán tárgyalásról van egyelőre szó. Ezzel kapcsolatban Moszkva jelezte, hogy európai részvétel nélkül szeretne részt venni ezen a tárgyaláson. Ám Bendarzsevszkij Anton úgy véli: nem teljesen biztos, hogy Európa nem fog részt venni ezekben a tárgyalásokban.

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Kezdőlap    Külföld    Bendarzsevszkij Anton: Moszkva sokat nyer azon, ha sokáig felfüggesztik az ukrán támadásokat

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Bendarzsevszkij Anton: Moszkva sokat nyer azon, ha sokáig felfüggesztik az ukrán támadásokat

Bendarzsevszkij Anton: Moszkva sokat nyer azon, ha sokáig felfüggesztik az ukrán támadásokat
Az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások hosszabb szüneteltetése többletbevételhez juttathatja Moszkvát – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője. A Wall Street Journal értesülése szerint Kijev amerikai nyomásra függesztette fel ezeket a műveleteket. A szakértő a légvédelmi hiányról és a tárgyalási kilátásokról is beszélt.
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