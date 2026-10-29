Szinte teljesen kiszáradt egy, a magyar utazók által is kedvelt tó

„Kavicsbányára” emlékeztet a kiszáradt Grüner See (Zöld-tó) a stájerországi Tragöß-St. Kathareinben. A tartós aszály nemcsak az Alpok egyik legnépszerűbb természeti látványosságát sújtja, hanem a környező szurdokvölgyekben is elapadtak a patakok, menedékházak maradtak víz nélkül, sőt még a kis vízerőműveket is le kellett állítani – írja a heute.at beszámolója nyomán a Portfolio.

A Grüner See egy karszttó, természetes körülmények között is erősen ingadozó vízszinttel, ugyanis tavasszal az olvadékvíz tölti fel a medret, nyáron és ősszel apad, télen pedig szinte teljesen eltűnik. A helyiek visszaemlékezése szerint ugyanakkor az elmúlt évtizedekben mindig maradt valamekkora vízfelület.

Tavaly márciusban azonban 60 év után először teljesen kiszáradt a tó medre, és azóta sem tudott érdemben újratöltődni.

Nyár elején, amikor rendszerint a legmagasabb a vízállás, idén mindössze háromméteres mélységet mértek, miközben korábban ez az érték akár tizenegy métert is elérhette. Hubert Zinner polgármester szerint a vízhiány már súlyos gondokat okoz, a Laming folyón működő kis vízerőműveket is le kellett állítani, amire korábban még nem volt példa. A polgármester egy kavicsbányához hasonlította a kiszáradt tavat.

Знаменитое Зелёное озеро (Grüner See) в федеральной земле Штирия полностью высохло. На месте водоёма, который обычно привлекает туристов прозрачной бирюзовой водой и живописными альпийскими пейзажами, теперь лежит каменистое дно. https://t.co/nJiwmv7T05 — Austria-Today (@Austria_Today) October 25, 2026

De hasonló látványban lehet része a turistáknak a Mixnitz melletti Bärenschützklamm szurdoknál, ismertebb nevén a Medve-szurdoknál is: Gerhard Jantscher, az Osztrák Alpesi Egylet helyi szekciójának képviselője rendkívüli szárazságról számolt be, rámutatva, hogy tavasz óta gyakorlatilag egyáltalán nincs víz a szurdokban. A látogatók egy része a belépőjegy árát is visszakérte.

A környéken a tűzoltóságnak kell szállítania a vizet az ellátás biztosítására, az egyik menedékházban pedig már kiírással tájékoztatják a vendégeket a mosdónál arról, hogy a szárazság miatt szünetel a vízszolgáltatás.

A Semriach melletti Kesselfallklammban is hasonló a helyzet, tavasz óta alig csordogál a víz a mederben. Günther Steger, az Alpenverein munkatársa megjegyezte, hogy különösen a gyerekek számára elkeserítő a helyzet, mert nem tudnak fürdeni a korábban közkedvelt helyeken.