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Kínai lélegeztetőgép a Covid-járvány idején az egyik budapesti kórházban.
Nyitókép: Infostart

Lélegeztetőgép-ügy: felhívta a NAV-ot, mert zárolták a számláját, erre közölték vele, hogy körözik

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Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Májer Bálint ellen, aki egy hatalmas óriáskereket üzemeltet Bali-szigetén. A férfinak a minap zárolták a számláját, erre felhívta a NAV-ot, ahol közölték vele, hogy körözés van ellen érvényben. A férfi levelet írt a hatóságoknak, és hamarosan hazajön.

Májer Bálint az OTT-One Nyrt. egykori vezérigazgatója volt. A cég a Covid-járvány idejéhez köthető nagy védőeszköz-beszerzés egyik nyertese volt, a Szijjártó vezette külügyminisztériummal 4,7, az Állami Egészségügyi Ellátóközponttal 7,7 milliárd forint értékben szerződött összesen nyolcszáz lélegeztetőgép és hárommillió védőmaszk beszerzésére – írja a 24.hu.

Mindezek folyományaként adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot Májer Bálint ellen, aki a most írt levelében jelezte a hatóságoknak, hogy részletesen tájékoztatni fogja őket arról, mikor és hogyan utazik haza Magyarországra.

Mint írta, „bár a hatóságnak bizonyíthatóan tudomása van arról, hogy életvitelszerűen 4 éve a családommal Indonéziában élek és nem rejtőzködöm, hiszen minden korábbi megkeresésükre megjelentem Magyarországon és rendelkezésre álltam, ennek ellenére semmilyen formában nem próbáltak keresni a körözésem kiadását megelőzően.”

Mint írja: „Tájékoztatom továbbá a tisztelt hatóságot, hogy a hazautazásomra irányuló előkészületeket megkezdtem, azonban az életvitelszerű külföldi tartózkodásomból fakadóan, családi és üzleti kötelezettségeim rendezése elengedhetetlenül szükséges, hiszen feleségemmel 3 kiskorú gyermeket nevelünk. A hazautazásom pontos időpontjáról és részleteiről tájékoztatni fogom a tisztelt hatóságot.”

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Kezdőlap    Külföld    Lélegeztetőgép-ügy: felhívta a NAV-ot, mert zárolták a számláját, erre közölték vele, hogy körözik

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