Két embert köröznek a lélegeztetőgépes beszerzések ügyében

Kósa Gábor a felszámolás alatt álló iSRV Zrt. vezérigazgatója, és a szintén felszámolás alatt álló OTT-ONE Nyrt. stratégiai tanácsadója, Májer Bálint az OTT-ONE Nyrt. egykori vezérigazgatója.

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya kedden arról tájékoztatta az MTI-t, hogy

több mint 3 milliárd forint hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adót kerültek el azok az elkövetők, akik a koronavírus-járvány idején lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat szereztek be állami szervek részére.

Azt írták, kedd hajnalban pénzügyi nyomozók összehangolt akciót hajtottak végre több helyszínen az országban, és külföldi jogsegély alapján Ausztriában. A kényszerintézkedések alkalmával 1,5 milliárd forintot foglaltak le és vettek zár alá, egy férfit európai elfogatóparancs alapján fogtak el Ausztriában, további 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük kettőt őrizetbe vettek.

A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen - aki vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik - nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a bűnszervezet irányítói

2020-ban lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére irányuló szerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, ennek eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. Az eszközökért a magyar állam 15,6 milliárd forintot fizetett.

Az elkövetők az egészségügyi felszerelések értékesítésével több milliárd forint összegű haszonra tettek szert úgy, hogy az adóterhek elkerülése érdekében tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre.

A Telex azt írta, hogy a NAV közleménye szerint a szervezet csúcsán egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság állt. A hírportál szerint bár a hatóság nem nevezte meg a vállalatot, Májer Bálint körözésével „egyértelműnek tűnik, hogy az OTT-ONE lehet az érintett társaság”, amely előzőleg a magyar tőzsdén is jelen volt.

A cég sok milliárd forintért vehetett részt a koronavírus-járvány alatti lélegeztetőgép-bizniszekben, és amikor még volt valós tevékenysége, akkor sem egészségügyi eszközökkel foglalkozott, hanem informatikai vállalkozás volt – fűzték hozzá.

A NAV közölte, nyomozó főosztálya az ügyben bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás és más bűncselekmények miatt nyomoz. A beszerzett berendezésekkel kapcsolatos visszaélések ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés miatt folytat eljárást, amely kiterjed a túlárazásokra és a tárgyak alkalmazhatóságára – jegyezték meg.