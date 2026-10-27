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Lélegeztetőgépre kapcsolt orvosi gyakorlóbábu a berlini Vivantes Humboldt klinikán 2020. március 26-án. A koronavírus-járvány miatt jelentősen megnőtt az igény a lélegeztetőgépek iránt.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Lélegeztetőgépek ügyében csaptak le a magyar hatóságok – milliárdokat moshattak tisztára

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Hárommilliárd forintot meghaladó hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adó elkerülésével károsították meg az államkasszát azok a bűnszervezetben tevékenykedő elkövetők, akik az állami szervek részére lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat értékesítettek a Covid-19 járvány idején. A pénzügyi nyomozók összehangolt akciót hajtottak végre több helyszínen az országban és külföldi jogsegély alapján Ausztriában október 27-én hajnalban.

A NAV közleménye szerint a bűnszervezet irányítói lélegeztetőgépek és egészségügyi maszkok beszerzésére irányuló szerződést kötöttek a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal a koronavírus idején 2020-ban, melynek eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából.

A védekezés céljából megrendelt eszközökért 15,6 milliárd forintot fizetett a magyar állam.

Az elkövetők az egészségügyi eszközök értékesítésével többmilliárd forint összegű haszonra tettek szert, úgy, hogy az adóterhek elkerülése érdekében, tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre.

A szervezet csúcsán, egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el.

A bűnös ügyletek alkalmával a számlagyártással megbízott társaságok, a megrendelő cég profiljába illő fiktív gazdasági eseményekről (informatikai szolgáltatásokról), olyan valótlan tartalmú számlákat bocsátottak ki, amelyekkel jogosulatlanul tudták csökkenteni a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítését terhelő áfát. A bűnös tevékenységgel összefüggésben több, mint 660 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. Az egészségügyi eszközökből eredő

haszon egy részét az Egyesült Arab Emirátusokban bejegyzett társaság részére elutalták, másik felét pedig készpénzben felvették belföldön.

A kényszerintézkedések alkalmával 1,5 milliárd forint összegű vagyon lefoglalására és zár alá vételére került sor.

Az akció eredményeképpen 1 férfit európai elfogatóparancs alapján fogtak el Ausztriában, majd külföldön őrizetbe vették, illetve további 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 2 fő őrizetbe vételét elrendelték a hatóságok. A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen – aki vélhetően jelenleg Indonéziában tartózkodik – nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás és más bűncselekmények miatt nyomoz.

A beszerzett berendezésekkel kapcsolatos visszaélések ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés bűntett miatt folytat eljárást, mely vizsgálat kiterjed a túlárazásokra és a tárgyak alkalmazhatóságára.

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Kezdőlap    Belföld    Lélegeztetőgépek ügyében csaptak le a magyar hatóságok – milliárdokat moshattak tisztára

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