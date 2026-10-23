Saját lánya elleni szavazásra buzdít – pillanatkép az amerikai választási kampányból

Vivek Ramaswamy republikánus jelölt kampányvideójában Amy Acton demokrata jelölt édesanyja azzal vádolja lányát, hogy hazudik, amikor gyermekkori hajléktalanságáról és az őt ért szexuális bántalmazásról beszél. Acton közlése szerint 1978 óta nem találkozott az anyjával.

A demokrata politikus elmondása szerint mostohaapja tizenkét éves korában szexuálisan bántalmazta. A férfi ellen nemi erőszak miatt vádat emeltek, de elmenekült, így nem került bíróság elé. Actont és testvérét súlyos bántalmazás és elhanyagolás miatt kiemelték a családból, anyjuk azonban a férfival maradt. A mostohaapa 2004-ben meghalt. Acton beszámolóját testvére, Philip Stearns is megerősítette.

A kampányvideó először a megrendelő feltüntetése nélkül jelent meg a közösségi médiában. Ramaswamy kampánystábja később elismerte, hogy ők készítették, és közölte, hogy négymillió dollárt költenek a terjesztésére. A stáb szóvivője elismerte, hogy nem tudják, mi történt Acton és az anyja között, de rendszeres hazudozással vádolta a demokrata jelöltet.

JD Vance amerikai alelnök szerdán Cincinnatiben Ramaswamy védelmére kelt. „Ha valóban hisznek abban, amit képviselnek, ne egy reklám miatt siránkozzanak, hanem nyerjék meg a választást 13 nap múlva” – üzente a hirdetést bíráló republikánusoknak. Később egy közös kampányrendezvényen is kiállt Ramaswamy mellett.

Acton testvére „kétségbeesett, undorító támadásnak” nevezte a hirdetést. Jon Husted republikánus szenátor, aki szintén részt vett a Vance-szel és Ramaswamyval közös kampányrendezvényen, közölte, hogy ő nem tett volna közzé ilyen kampányhirdetést.

Donald Trump elnök azt mondta, nem látta a hirdetést. Szokatlannak nevezte, hogy egy anya ennyire gyűlölje a lányát, de szerinte Ramaswamynak ehhez nincs köze.

A sokak szemében visszatetszést keltő videó megjelenése után J.B. Pritzker milliárdosnak, Illinois állam demokrata pártikormányzójának felesége, M.K. Pritzker félmillió dollárt adományozott Amy Acton kampányának támogatására.

A közvélemény-kutatásokban Acton kis előnnyel vezet Ramaswamy biotechnológiai milliárdos előtt. David Cohen, az Akroni Egyetem politológusa szerint a hirdetés a republikánusoknak is árthat: egyes szavazóikat a demokraták felé terelheti, másokat pedig távolmaradásra késztethet.