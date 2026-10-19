Tech-verseny: Elon Musk minden amerikai gyereknek adna egy SpaceX-részvényt

Elon Musk az X közösségi portálon hétfőn tett bejelentése szerint 2027-ben az Egyesült Államok minden 18 év alatti gyermekének az általa vezetett SpaceX űripari vállalat egy részvényét adná ajándékba.

Az Egyesült Államokban a legutóbbi népszámlálási adatok szerint valamivel több mint 70 millió 18 év alatti gyermek él. A SpaceX részvényének jelenlegi, 150 dollár alatti árfolyamával számolva az ajándékcsomag értéke meghaladná a 10 milliárd dollárt.

Musk vagyonát a Forbes magazin több mint 900 milliárd dollárra becsüli, amelynek jelentős részét a SpaceX és a Tesla elektromosautó-gyártó vállalat részvényei adják. Musk a SpaceX és a Tesla mellett az xAI mesterségesintelligencia-vállalat vezetésében is érintett.

Elon Musk azt követően tette meg bejelentését, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztő Anthropic a hétvégén közölte: részvényeinek 5 százalékát egy közhasznú célokat szolgáló alapba helyezi.

Musk erre reagálva az X-en azt írta, hogy szerinte a részvényeket közvetlenül a nyilvánosságnak kellene átadni.

A SpaceX részvényeinek árfolyama a júniusi tőzsdei bevezetést követően 200 dollár fölé emelkedett, azóta azonban 150 dollár alá süllyedt. A vállalat mintegy 1,9 ezer milliárd dolláros piaci értékelését illetően továbbra is vannak kételyek. A rakétagyártás és az űrszállítás jelenlegi üzleti súlya ugyanis viszonylag kicsi a vállalat értékéhez képest, amely jelentős részben a mesterséges intelligencia területén várt jövőbeli eredményeket tükrözi. A SpaceX ezen a területen egyelőre elmarad az Anthropic és a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI mögött.