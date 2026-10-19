338 méter mélyre merült a barlangban, kilenc órán át tartott a rekordkísérlet

Az október 10. és 17. között zajló Vrelo 2026 expedícióban 15 északmacedón, lengyel és olasz barlangi búvár vett részt. A Vrelo barlangi búvárklub közlése szerint Pitala merülése a felszínre bukkanással együtt kilenc órán át tartott. A 338 méteres mélység 51 méterrel haladja meg a barlangban korábban elért, ugyancsak a lengyel búvár nevéhez fűződő, 2025-ös eredményt.

A szervezők szerint ez az ember által végrehajtott barlangi merülés világrekordja, ugyanis a csehországi Hranice-szakadékban egy kutatórobot 2022-ben 450 méteres mélységbe jutott.

A búvárklub beszámolója szerint az expedíció során összesen több mint 150 méternyi új barlangszakaszt tártak fel, beleértve a barlang mélyebb folytatását és két korábban ismeretlen járatot.

A Szkopje közelében található Matka-kanyon Észak-Macedónia egyik legismertebb természeti látványossága, amely barlangjairól és víz alatti képződményeiről is ismert.