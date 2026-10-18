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Nyitókép: pexels.com

Új szabályozás az angliai kórházakban a transznemű betegek elhelyezésénél

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A betegek elhelyezésénél a biológiai nemet kell figyelembe venni. A korábbi iránymutatást azután vonták vissza, hogy a brit legfelsőbb bíróság kimondta: a „nem” fogalma a biológiai nemet jelenti, a „nő” kifejezés pedig biológiai nőre vonatkozik.

Az angliai egészségügyi szolgálat új iránymutatása szerint a transznemű betegeket főszabály szerint a biológiai nemüknek megfelelő, egynemű kórtermekben vagy kórtermi részlegeken kell elhelyezni – írta a BBC.

Az előírás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a klinikai szükségleteket, a betegek biztonságát és méltóságát minden esetben figyelembe kell venni – számolt be róla a hvg.hu.

Az NHS England (NHSE) csütörtökön közzétett útmutatása a kórházi elhelyezés mellett a dolgozók által használt, nemek szerint elkülönített öltözőkre, mosdókra és más helyiségekre is kitér. Ezeket szintén a biológiai nem alapján kell használni, nem pedig a nemi identitás szerint.

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