Új szabályozás az angliai kórházakban a transznemű betegek elhelyezésénél

Az angliai egészségügyi szolgálat új iránymutatása szerint a transznemű betegeket főszabály szerint a biológiai nemüknek megfelelő, egynemű kórtermekben vagy kórtermi részlegeken kell elhelyezni – írta a BBC.

Az előírás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a klinikai szükségleteket, a betegek biztonságát és méltóságát minden esetben figyelembe kell venni – számolt be róla a hvg.hu.

Az NHS England (NHSE) csütörtökön közzétett útmutatása a kórházi elhelyezés mellett a dolgozók által használt, nemek szerint elkülönített öltözőkre, mosdókra és más helyiségekre is kitér. Ezeket szintén a biológiai nem alapján kell használni, nem pedig a nemi identitás szerint.