ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.72
usd:
322.37
bux:
145501.22
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Forsthoffer Ágnes: az európai parlamentek feladata az együttműködés a nemzetközi rend megújításában

Infostart / MTI

Az európai parlamentek legaktuálisabb kihívása annak megértése, miként lehet egymással együttműködve megújítani a nemzetközi rendet, így segítve az államokat a problémák kezelésében – hangsúlyozta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, aki a 28. Európai Parlamenti Elnökök Konferenciája keretében nyilatkozott az MTI-nek Rómában pénteken.

A mai kor elsődleges kihívásai között nevezte meg a háborús helyzeteket, az aszályt, a hibrid fenyegetést és a dezinformációt.

A közel hetven európai házelnök és házelnök-helyettes találkozóján Forsthoffer Ágnes felszólalásában hangoztatta, hogy a nemzetközi szabályrendszerek segítenek a határon túli magyarok és a magyarországi kisebbségek jogainak biztosításában.

Az Országgyűlés elnöke a nemzetközi szabályrendszerek megújításáról szóló szekcióban kapott szót pénteken, ahol a parlamentek szerepét vizsgálták a kortárs válsághelyzetek irányításában és megválaszolásában. Forsthoffer Ágnes mellett Numan Kurtulmus, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnöke, Lindsay Hoyle, az Egyesült Királyság alsóháza elnöke és Francis Scarpaleggia, a kanadai parlament alsóházának elnöke mondott beszédet.

A magyar házelnök az MTI-nek elmondta, beszédében a nemzetközi rend megújításának eszközei között a multilaterális együttműködést emelte ki, amely „Magyarország számára is nagyon fontos a magyarok határainkon kívül élő tíz százalékát tekintve".

Ugyanilyen hangsúlyt adott a részvételiségnek, „mivel nagyon életszerű megkérdezni a társadalmi csoportokat, akikért dolgozunk, melyek az igényeik, és hogyan lehet őket becsatolni a döntéshozatalba".

Forsthoffer Ágnes az olasz, francia, izraeli, kanadai, szlovén, ciprusi és ukrán kollégájával kétoldalú találkozón is egyeztetett. Elmondta, hogy a bilaterális megbeszélések a személyi kapcsolattartást, valamint a parlamentek közötti együttműködés megerősítését szolgálják: „annak megértését, melyek a közös kihívások, és mely területeken tudjuk a közös munkát szorosabbra fűzni".

Az Országgyűlés elnöke úgy vélte, hogy a parlamentek legaktuálisabb kihívása annak megértése, miként lehet egymással együttműködve megújítani a nemzetközi rendet, hozzájárulva ahhoz, hogy az államok egyre hatékonyabbak kezeljék a problémákat.

Az egyik legérdekesebb találkozónak a női házelnökök különtanácskozását nevezte, amely rámutatott arra, hogy „elfogadottságukért nagyon meg kell dolgozni" – mondta Forsthoffer Ágnes az MTI-nek.

„Hasznos megismerni, más női házelnökök milyen problémákkal szembesülnek. Döbbenetes, hogy mindannyiukat ér nap mint nap bántalmazás, leginkább verbális agresszió. A jó gyakorlatok megosztása segít, hogy együtt tudunk fellépni a helyzet javítására" – hangoztatta.

Az 1975-ben Rómában született Európai Parlamenti Elnökök Konferenciája ötven év elteltével tért vissza az olasz fővárosba. Az Európa Tanács negyvenhat tagállama, az Európai Parlament és más nemzetközi parlamentáris intézmények elnökei, valamint további négyszáz küldött két napon át tanácskozott a római parlament alsóházának üléstermében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Forsthoffer Ágnes: az európai parlamentek feladata az együttműködés a nemzetközi rend megújításában

európai parlament

róma

forsthoffer ágnes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mi vár Donald Trumpra a félidős választásokon? – Csizmazia Gábor az Arénában

Mi vár Donald Trumpra a félidős választásokon? – Csizmazia Gábor az Arénában
Az Amerikai Egyesült Államokban a félidős választások eredetileg nem az elnök megítéléséről szólnának, a gyakorlatban azonban régóta politikai népszavazásként működnek az aktuális elnök teljesítményéről, most különösen is így lesz ez – tette világossá az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.
Négyszemközt tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Négyszemközt tárgyalt Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel

Az ukrán elnököt teljes szolidaritásáról biztosította „a hazája ellen már majd 5 éve tartó embertelen orosz agresszió miatt” Magyar Péter. Elmondta azt is, hogy Magyarország kész minden lehetséges diplomáciai eszközzel segítséget nyújtani egy mielőbbi tűzszünet és egy tartós béke megteremtésében.
 

Az EU-csúcs árnyékában – Nem elég, hogy lassú az EU gépezete, most van „mindenhol” választás is

Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ragadozóvá kell válniuk az olasz bankoknak Róma szerint

Ragadozóvá kell válniuk az olasz bankoknak Róma szerint

Az olasz gazdasági miniszter, Giancarlo Giorgetti a bangkoki G7- és G20-találkozó szünetében kijelentette: az olasz bankoknak "ragadozóknak" kell lenniük, nem pedig "prédának". A tárcavezető ezzel az olasz és a német bankszektort átformáló felvásárlási hullámra reagált - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás

Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás

A Pénzcentrum sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Ukraine has right to defend itself after Trump criticism

Zelensky says Ukraine has right to defend itself after Trump criticism

EU leaders rally around Ukraine's leader after Donald Trump says he is "more difficult to work with than Putin".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 15:15
Az AI gondolt egyet, és törölt egy még be nem mutatott sorozatot
2026. október 16. 14:50
Közeledik egymáshoz Ukrajna és Magyarország Volodimir Zelenszkij szerint
×
×