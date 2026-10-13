AI: tudományos apokalipszisről ír Tanács Zoltán

Tanács Zoltán felidézte, október 6-án az OpenAI több mint 700 matematikai kutatási kéziratot tett közzé, 372 eredménycsoportba rendezve. A világ egyik vezető AI vállalata egy új, még nem nyilvános mesterségesintelligencia-modellje segítségével több száz esetben állított elő új matematikai eredményeket – közölte.

Hozzátette: az AI-modellnek egy-egy eredményhez átlagosan mindössze három órányi ChatGPT Pro-egyenértékű számítási kapacitásra volt szükség, a jelenség pedig a Mathocalypse (Matematikai apokalipszis) nevet kapta azért, mert véget érhet az a korszak, amikor természetesnek lehetett tekinteni, hogy az új tudományos felismerések kizárólag az emberi elméből születhetnek – írta a miniszter.

Tanács Zoltán az MI által előállított kutatási eredményekből példaként említette, hogy többek között új eredmények születtek a prímszámok eloszlásának megértéséhez kapcsolódó matematikai kérdésekben; előrelépések történtek a sokdimenziós testek térfogatával kapcsolatos, régóta kutatott matematikai problémákban; az algebra esetében ellenpéldák születtek évtizedek óta fennálló matematikai feltevésekre; valamint új eredmények derültek ki arról, hogy milyen pontosan közelíthető meg a pí közönséges törtekkel.

A bizonyítások jelentős részét már a Lean nevű matematikai rendszerrel is formalizálták, amely lehetővé teszi a logikai helyesség gépi ellenőrzését – tájékoztatott a tárcavezető.

Azt írta, fontos ugyanakkor, hogy a publikált eredmények független tudományos ellenőrzése még folyamatban van, tehát nem tekinthető valamennyi probléma véglegesen megoldottnak.

Évszázadokon keresztül a legnagyobb tudósok éveket, olykor évtizedeket töltöttek egy-egy probléma megoldásával, most azonban megjelent egy technológia, amely akár órák alatt képes új tudományos eredményeket előállítani – hívta fel a figyelmet Tanács Zoltán.

„Meggyőződésem, hogy nem az ember válik feleslegessé. De a szerepünk alapvetően átalakul” – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: egyre kevésbé az lesz a meghatározó, hogy ki képes a leggyorsabban megtalálni a megoldást, sokkal inkább az, hogy ki képes a megfelelő kérdéseket feltenni, az eredményeket megérteni, ellenőrizni és felelősen felhasználni.

A humán kontroll megtartása alapvető fontosságú – hangsúlyozta Tanács Zoltán. Nem elegendő a meglévő oktatási, kutatási és innovációs rendszerünket egy kicsit hatékonyabbá tenni. Magát a tudományos kutatás és az innováció működését kell újragondolnunk – fogalmazott.

Magyarország számára ez egyszerre történelmi lehetőség és óriási felelősség, a mesterséges intelligencia ugyanis olyan tudományos és innovációs képességeket tehet elérhetővé egy kisebb ország számára is, amelyek korábban csak a világ leggazdagabb intézményeinek álltak rendelkezésére – húzta alá a tárcavezető.

Tanács Zoltán emlékeztetett: a kormány ötszázmillió euróval fog hozzájárulni az európai AI Gigafactory programhoz, hogy Magyarország is hozzáférjen a legfejlettebb MI-számítási kapacitásokhoz, illetve jelentős összegeket tervez fordítani a hazai szuperszámítógépes infrastruktúra fejlesztésére is.