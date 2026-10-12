Húszmillióan rohanták meg a népszerű nagyvárost

A hétnapos időszakban összesen 20,21 millió látogatást rögzítettek. Az előzetes becslések szerint a turizmushoz kapcsolódó teljes forgalom – beleértve a szállást, a vendéglátást, a közlekedést, a vásárlást és a szórakozást – elérte a 29,82 milliárd jüant (1431,36 milliárd forintot), ami 3,52 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A szállodák átlagos szobafoglaltsága 63 százalék volt.

Az október 6-ig összesített adatok szerint naponta átlagosan 15 340 külföldi érkezett rövid távú tartózkodásra Sanghajba, 13,86 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A városban több mint 2800 kulturális, kereskedelmi, turisztikai és sportrendezvényt, valamint kiállítást szerveztek az ünnepi időszakban. A kínálatban színházi előadások, koncertek, fényjátékok, éjszakai hajókirándulások és Sanghaj történelmi városrészeinek programjai is szerepeltek. A látogatóknak kedvezményes árú belépőjegyeket és további vásárlási kedvezményeket kínáltak.

Ez az egyhetes időszak a Kínai Népköztársaság 1949. október 1-jei megalapításának állami évfordulója.