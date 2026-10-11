Letarolta a kamion a turistabuszt, sok a halott

A tartományi kormányzat az X-en arról tájékoztatott, hogy a baleset a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton, Akhisar körzetben történt, nem sokkal dél előtt.

A sérülteket kórházban ápolják.

Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı bilanço çok ağır! Manisa Valisi Vahdettin Özkan: "Otobüste 34 tane yolcumuz vardı, 11 kişi vefat etti, 27 kişi yaralı" https://t.co/0vuFoRk4Xz — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) October 11, 2026

Mustafa Ciftci belügyminiszter az X-en azt közölte, figyelemmel követik a helyzetet és felvették a kapcsolatot az összes illetékes hatósággal.

Törökországban minden évben számtalan állampolgár veszti életét olyan balesetekben, amelyekben távolsági buszok érintettek.