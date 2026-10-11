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Nyitókép: razerbird/Getty Images

Letarolta a kamion a turistabuszt, sok a halott

Infostart / MTI

Kamionnal ütközött egy turistabusz vasárnap a nyugat-törökországi Manisa tartományban, legkevesebb 11 ember meghalt, 27-en megsérültek - közölték helyi hivatalos források.

A tartományi kormányzat az X-en arról tájékoztatott, hogy a baleset a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton, Akhisar körzetben történt, nem sokkal dél előtt.

A sérülteket kórházban ápolják.

Mustafa Ciftci belügyminiszter az X-en azt közölte, figyelemmel követik a helyzetet és felvették a kapcsolatot az összes illetékes hatósággal.

Törökországban minden évben számtalan állampolgár veszti életét olyan balesetekben, amelyekben távolsági buszok érintettek.

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