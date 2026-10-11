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Nyitókép: Unsplash

Bukott a lengyel kormánypárt jelöltje Krakkóban

Infostart / MTI

Lukasz Gibala független jelölt nyerte meg a krakkói időközi polgármester-választást, amelynek második fordulójában legyőzte Monika Piatkowskát, a fő lengyel kormánykoalíciós párt politikusát a vasárnap este közzétett exit poll-eredmények szerint.

Az urnazárás után a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban ismertetett, a választóhelyiségeket elhagyók körében az Ipsos közvéleménykutató cég által végzett exit poll-felmérések szerint

Gibala a voksok 61 százalékát nyerte el,

Piatkowska pedig a szavazatok 39 százalékát tudhatja magáénak.

Lengyelország második legnagyobb városában azért tartottak időközi választást, mert a májusi helyi népszavazáson - a város eladósodása és más helyi panaszok miatt - leváltották Aleksander Miszalskit, a 2024-ben ötéves időszakra megválasztott polgármestert.

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