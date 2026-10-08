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Közeli felvétel egy barnamedve mancsáról és karmairól egy patak partján.
Nyitókép: Getty Images/Paul Souders

Ilyen még nem történt: három medve támadt egyszerre a gazdára

Infostart / MTI

Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló, csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában – jelentette szerdán az Agerpres román hírügynökség. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult.

A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turistacsoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvéket. A tehén súlyosan megsérült, és később elpusztult.

A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. Romániában még nem volt példa csoportos medvetámadásra, a barnamedve ugyanis jellemzően egyedül támad - közölték.

A szakemberek szerint vélhetően egy anyamedve és két bocsa lehetett az agresszor, mert a kölykök kétéves korukig az anyjukkal maradnak.

A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpótlást a gazdák medve- vagy farkastámadás miatt.

A napokban hatályba lépett medveritkítási törvény révén Hunyad megyében idén 37 barnamedvét lehet kilőni megelőzési céllal. A védett nagyvadak számát mintegy háromszázra becsülik.

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