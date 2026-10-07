ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.71
usd:
327.65
bux:
143243.3
2026. október 7. szerda Amália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Alvóversenyt rendeztek Tokióban, két szempont alapján hirdettek győztest

Infostart / MTI

Alvóversenyt rendezett Tokióban egy matracokat forgalmazó vállalat: az elalvás gyorsasága és az alvás minősége alapján hirdettek győztest a szokatlan megmérettetésen.

A résztvevőknek mindössze annyi volt a feladatuk, hogy egy alvásfigyelő műszerrel felszerelve elhelyezkedjenek a kényelmes matracokon, akár egy alvós plüss társaságában, és legfeljebb 90 percre álomba merüljenek. A legjobb alvót több mint 2 millió jen (4,1 millió forint) pénznyereménnyel jutalmazták a szervezők.

Japánra gyakran tekintenek olyan országként, ahol az emberek nagyon dolgosak, szorgalmasak, és keveset alszanak. Az alvóverseny célja, hogy jobban felkeltsék az emberek érdeklődését az alvás iránt – mondta el Nakama Riicsiro, a Koala Sleep Japan vállalat kreatív igazgatója.

Erre kétségkívül szükség is lehet. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2021-es adatai szerint a japánok naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak, ami a legalacsonyabb érték a szervezet tagállamai körében. Szakértők szerint ennek hátterében a különösen hosszú munkanapok, a sok ingázás és az élénk éjszakai élet állhat.

A hétfői alvóviadal végén a Szuimii néven induló versenyző ébredhetett arra a jó hírre, hogy ő lett a győztes. Elmondta, hogy a pénznyereményt elsősorban lakásvásárlásra fordítja majd, de egy igazi hercegnőágyat is szeretne beszerezni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Alvóversenyt rendeztek Tokióban, két szempont alapján hirdettek győztest

verseny

alvás

tokió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Totyik Tamás: még messze van a tanársztrájk, de figyelik a 2027-es költségvetést

Totyik Tamás: még messze van a tanársztrájk, de figyelik a 2027-es költségvetést
Ha nem lesz benne a jövő évi költségvetésben a béremelés, akkor fog további figyelemfelhívó lépéseket tenni a Pedagógusok Szakszervezete – hangsúlyozta az InfoRádióban az érdekképviselet elnöke. Totyik Tamás azt is mondta, hogy a párbeszéd elindult az oktatási tárcával, az egyik felmerült kérdés, amelyet tisztázni kell az, hogy kié legyen az iskola. Ezt a témát feszegette a Pedagógusok Szakszervezetének konferenciája is.
Nagyobb-e most az orosz fenyegetettség Magyarországon? Demkó Attila válaszol

Nagyobb-e most az orosz fenyegetettség Magyarországon? Demkó Attila válaszol

Magyarország eddig nem volt terepe az orosz hibrid hadviselésnek, a magyar külpolitika változásával, ebben is történhet változás – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője.
 

Demkó Attila: Oroszország Kijevet érő újabb fenyegetése mögött van valós tartalom: egyre intenzívebben támadják a fővárost

NATO-tag hajóit ért támadás, megszólalt az érintett ország az 5. cikkelyről

Fokozódik a helyzet a Fekete-tengeren – megszólalt Magyar Péter is

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.07. szerda, 18:00
Oroszi Beatrix
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik az eurót, szenved a forint

Ütik az eurót, szenved a forint

Az elmúlt hetekben a dollárerő dominálja a devizapiacokat: az erősebb amerikai növekedés, a magas energiaárak és a francia költségvetési problémák egyaránt a dollár malmára hajtották a vizet. A szerda reggeli kereskedésben emelkedő olajár és erősödő dollár közepette gyengül a forint árfolyama. A nap folyamán európai konjunktúraadatokra, valamint a legutóbbi amerikai kamatdöntő ülés jegyzőkönyvére figyelnek a piacok, miközben Budapesten zajlik a Portfolio Economic Forum konferencia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?

Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?

Egyre több a német autóipar gyengélkedéséről szóló hír. Magyarország márpedig erősen kötődik ehhez az iparághoz.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say

US death row inmate Christa Pike awake and speaking after failed execution, lawyers say

Experts and lawyers called the apparent recovery unprecedented, noting she is believed to be the only known person to survive a lethal injection.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 09:36
Már beszél Christa Pike, akin sikertelenül hajtottak végre halálbüntetést
2026. október 7. 07:52
Hamarosan útlevél bemutatása nélkül lehet használni a brit repülőterek elektronikus beléptető kapuit
×
×