Alvóversenyt rendeztek Tokióban, két szempont alapján hirdettek győztest

A résztvevőknek mindössze annyi volt a feladatuk, hogy egy alvásfigyelő műszerrel felszerelve elhelyezkedjenek a kényelmes matracokon, akár egy alvós plüss társaságában, és legfeljebb 90 percre álomba merüljenek. A legjobb alvót több mint 2 millió jen (4,1 millió forint) pénznyereménnyel jutalmazták a szervezők.

Japánra gyakran tekintenek olyan országként, ahol az emberek nagyon dolgosak, szorgalmasak, és keveset alszanak. Az alvóverseny célja, hogy jobban felkeltsék az emberek érdeklődését az alvás iránt – mondta el Nakama Riicsiro, a Koala Sleep Japan vállalat kreatív igazgatója.

Erre kétségkívül szükség is lehet. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2021-es adatai szerint a japánok naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak, ami a legalacsonyabb érték a szervezet tagállamai körében. Szakértők szerint ennek hátterében a különösen hosszú munkanapok, a sok ingázás és az élénk éjszakai élet állhat.

A hétfői alvóviadal végén a Szuimii néven induló versenyző ébredhetett arra a jó hírre, hogy ő lett a győztes. Elmondta, hogy a pénznyereményt elsősorban lakásvásárlásra fordítja majd, de egy igazi hercegnőágyat is szeretne beszerezni.