Baka András zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett New Yorkban

A közlemény szerint Magyarországon évszázadokra nyúlik vissza a zsidó közösség együttélése és együttműködése.
Az elnöki hivatal azt írta, napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon, „számukra hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa”.
Hozzátették, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását és erősítését.
Baka András köztársasági elnök részt vett és csütörtökön beszédet mondott az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. Az államfő emellett kétoldalú egyeztetést folytatott többek között Guy Parmelin svájci, Alar Karis észt, valamint Alexander Stubb finn államfővel.