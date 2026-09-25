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Baka András köztársasági elnök az ENSZ-közgyûlés 81. ülésszakának csúcsszintû általános vitáján a világszervezet New York-i székházában 2026. szeptember 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Lev Radin

Baka András zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett New Yorkban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A köztársasági elnök egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel New Yorkban – közölte a Sándor-palota.

A közlemény szerint Magyarországon évszázadokra nyúlik vissza a zsidó közösség együttélése és együttműködése.

Az elnöki hivatal azt írta, napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon, „számukra hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa”.

Hozzátették, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását és erősítését.

Baka András köztársasági elnök részt vett és csütörtökön beszédet mondott az ENSZ-közgyűlésen New Yorkban. Az államfő emellett kétoldalú egyeztetést folytatott többek között Guy Parmelin svájci, Alar Karis észt, valamint Alexander Stubb finn államfővel.

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Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran marad tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat - jelentette ki Baka András köztársasági elnök csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott beszédében.
 

Baka András zsidó szervezetek vezetőivel egyeztetett New Yorkban

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