Egy fura kiállítás miatt veszített a Magyarországra készülő izraeli válogatott

Abu Farchi az 55. percben egy beadásból fejelt góllal egyenlített (1–1). Gólöröme közben megragadta a szögletzászlót, és azzal lövést imitált, ami miatt Georgij Kabakov játékvezető közbelépett.

Kabakov három perccel korábban már figyelmeztette Abu Farchit egy szabálytalanság miatt. A gólöröm miatt aztán felmutatta az izraeli játékosnak a második sárga lapot, ami automatikusan piros lapot vont maga után.

Izraelnek a mérkőzés hátralévő részében emberhátrányban kellett játszania. Ausztria csak a kiállítás után tudta gólokra váltani ezt a létszámfölényt, és végül 3–1-re győzött Linzben.

A 90. percben megszületett a PSV középpályása, Paul Wanner adta a gólpasszt a balhátvéd Phillipp Mwenének, 2–1. A hosszabbításban Ausztria újabb gólt szerzett: a 95. percben Sasa Kalajdzic állította be a 3–1-es végeredményt, így Izrael pont nélkül maradt a kiállítást követően.

Abu Farchi mindössze másodszor játszott az izraeli válogatottban. Június elején, Albánia ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban csereként beállva, Ausztria ellen pedig megszerezte első gólját a válogatott színeiben.

Szeptember 1-jén a 20 éves csatár a Colorado Rapids csapatához igazolt. Az MLS-klub ötmillió eurót fizetett a Maccabi Tel-Avivnak; Abu Farchi ottani szereplése során 52 mérkőzésen 15 gólt szerzett.

Az izraeli válogatott vasárnap Debrecenben játssza a következő Nemzetek Ligája-mérkőzését.