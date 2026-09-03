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Nyitókép: Pexels.com

Autóból dobáltak gyújtószerkezeteket Münchenben

Infostart / MTI

A München keleti városrészében található Mühldorfstrassén gyújtószerkezeteket dobtak egy autóból szerda éjjel több épületre védelmi ipari vállalatok közelében - tudatta csütörtökön a müncheni rendőrség szóvivője.

A rendőrséget egy szemtanú riasztotta éjfél körül, és az egyik gyújtószerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak – mondta a szóvivő. Közölte azt is, hogy a bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgárt, egy 28 éves nőt és egy 38 éves férfit gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek.

Hozzátette, hogy a rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében, ezért átadta a nyomozás irányítását a müncheni bűnügyi rendőrségnek és az ügyészségnek.

A Mühldorfstrassén található a többi között a védelmi célú szoftverek és autonóm rendszerek fejlesztésével foglalkozó Helsing, illetve a biztonságtechnológiára specializálódott Rohde & Schwarz csoport székháza is. A német rendőrség nem adott információt arról, hogy mely vállalatok épületei érintettek-e az ügyben, de a Rohde & Schwarz szóvivője megerősítette, hogy a székházuk közelében gyújtószerkezeteket találtak, ám az épületet egyik sem találta el.

Johann Wadephul német külügyminiszter Weimarban, a francia és a lengyel hivatali kollégájával közösen megtartott sajtótájékoztatón reagált a müncheni incidens hírére. Az augusztusi, a lipcsei repülőtéren történt drónicidensre utalva elmondta, hogy a német biztonsági szolgálatok teljes kapacitással dolgoznak a müncheni, és az ahhoz hasonló hibrid támadások elhárításán.

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