Magyar Péter megszólalt a Mol–INA-ügyben, javulhat a magyar–horvát viszony

A magyar kormányfő elmondta, hogy Bledben rövid megbeszélést folytatott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcájának vezetői tárgyalásokat kezdenek az INA és a Mol közötti viszonyról. Szerinte belátható időn belül a két miniszterelnök találkozójára is sor kerülhet.

„Készek vagyunk tárgyalni. Természetesen mindenki meg fogja védeni a saját nemzeti érdekeit, de ez normális. Mindannyian látjuk ugyanakkor, hogy lehetőség nyílik új fejezetet kezdeni a két ország kapcsolatában” – fogalmazott Magyar Péter.

A magyar miniszterelnök ugyanakkor nem válaszolt közvetlenül arra a kérdésre, hogy Budapest kész-e kiadni Horvátországnak Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, aki ellen európai elfogatóparancs van érvényben.

Magyar Péter azt mondta: azzal már válaszolt a kérdésre, hogy lehetőség van új fejezetet nyitni Magyarország és Horvátország kapcsolatában. Hozzátette, hogy mindkét országnak van „házi feladata”.

Andrej Plenkovic szerint az INA és a Mol közötti rendezetlen kérdések hosszú ideje visszafogják a két ország kapcsolatainak fejlődését, miközben azoknak a jelenleginél jóval magasabb szinten kellene lenniük. Ennek alátámasztására a horvát kormányfő a kisebbségek magas szintű védelmét, a gazdasági kapcsolatokat, a turizmust és a két ország energetikai összeköttetéseit említette.

„Úgy gondolom, most olyan helyzetben vagyunk, hogy megpróbálhatjuk rendezni ezt a kérdést, és utána továbbléphetünk” – jelentette ki Andrej Plenkovic.

Az INA és a Mol kapcsolata több mint egy évtizede terheli a horvát-magyar viszonyt. A felek között választottbírósági eljárások is zajlottak, vita alakult ki az INA irányítási jogairól, Horvátországban pedig többször felmerült a Mol tulajdonában lévő INA-részvények visszavásárlásának lehetősége.

A Mol 2003-ban vásárolta meg az INA részvényeinek 25 százalékát plusz egy részvényt, majd több lépésben növelte tulajdonrészét. Jelenleg 49,08 százalékos részesedésével az INA legnagyobb részvényese, míg a horvát állam 44,84 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A két ország közötti viták egyik központi kérdése az INA feletti irányítás, valamint Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának ügye volt.