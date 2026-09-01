ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.34
usd:
314.99
bux:
149838.67
2026. szeptember 1. kedd Egon, Egyed
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Medulin, Isztriai-félsziget, Horvátország.
Nyitókép: Pixabay

Magyar Péter megszólalt a Mol–INA-ügyben, javulhat a magyar–horvát viszony

Infostart / MTI

Magyarország kész tárgyalni Horvátországgal az INA horvát olajipari vállalat és a Mol kapcsolatáról, és lehetőséget lát arra, hogy új fejezet kezdődjön a két ország viszonyában – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon helyi sajtóbeszámolók szerint.

A magyar kormányfő elmondta, hogy Bledben rövid megbeszélést folytatott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel, és megállapodtak abban, hogy a két ország külügyi és gazdasági tárcájának vezetői tárgyalásokat kezdenek az INA és a Mol közötti viszonyról. Szerinte belátható időn belül a két miniszterelnök találkozójára is sor kerülhet.

„Készek vagyunk tárgyalni. Természetesen mindenki meg fogja védeni a saját nemzeti érdekeit, de ez normális. Mindannyian látjuk ugyanakkor, hogy lehetőség nyílik új fejezetet kezdeni a két ország kapcsolatában” – fogalmazott Magyar Péter.

A magyar miniszterelnök ugyanakkor nem válaszolt közvetlenül arra a kérdésre, hogy Budapest kész-e kiadni Horvátországnak Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, aki ellen európai elfogatóparancs van érvényben.

Magyar Péter azt mondta: azzal már válaszolt a kérdésre, hogy lehetőség van új fejezetet nyitni Magyarország és Horvátország kapcsolatában. Hozzátette, hogy mindkét országnak van „házi feladata”.

Andrej Plenkovic szerint az INA és a Mol közötti rendezetlen kérdések hosszú ideje visszafogják a két ország kapcsolatainak fejlődését, miközben azoknak a jelenleginél jóval magasabb szinten kellene lenniük. Ennek alátámasztására a horvát kormányfő a kisebbségek magas szintű védelmét, a gazdasági kapcsolatokat, a turizmust és a két ország energetikai összeköttetéseit említette.

„Úgy gondolom, most olyan helyzetben vagyunk, hogy megpróbálhatjuk rendezni ezt a kérdést, és utána továbbléphetünk” – jelentette ki Andrej Plenkovic.

Az INA és a Mol kapcsolata több mint egy évtizede terheli a horvát-magyar viszonyt. A felek között választottbírósági eljárások is zajlottak, vita alakult ki az INA irányítási jogairól, Horvátországban pedig többször felmerült a Mol tulajdonában lévő INA-részvények visszavásárlásának lehetősége.

A Mol 2003-ban vásárolta meg az INA részvényeinek 25 százalékát plusz egy részvényt, majd több lépésben növelte tulajdonrészét. Jelenleg 49,08 százalékos részesedésével az INA legnagyobb részvényese, míg a horvát állam 44,84 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A két ország közötti viták egyik központi kérdése az INA feletti irányítás, valamint Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának ügye volt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter megszólalt a Mol–INA-ügyben, javulhat a magyar–horvát viszony

mol

ina

horvátország

hernádi zsolt

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

Máshol lesz a lakcímnyilvántartás, Ruff Bálinthoz titkosszolgálat is került: átrendezték a kormányzati hatásköröket

A kormány átalakította a miniszterek közötti hatásköröket, a változások hétfő este jelentek meg a Magyar Közlönyben. Az anyakönyvezés, lakcímnyilvántartás nem a belügyi tárcánál, hanem a technológiai miniszternél lesz. Bóna Szabolcs agrárminiszter tárcája is erősödött.
 

Áfa, Alkotmánybíróság, iskolakezdés – nagy változásokkal kezdődik a szeptember

Vagyonvisszaszerzés: kiderült, mennyi pénzzel indít a munkáját ma kezdő hivatal

Megnevezték a NAV új vezetőit

Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben

Vészjelzést kapott Tarr Zoltán a kulturális élet képviselőitől

Lemondott Mészáros Renáta helyettes államtitkár a vidékfejlesztési tárcánál

VIDEÓ
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.01. kedd, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: közel 1300 milliárd forint került vissza az államhoz, felszámolják az Orbán-rendszer örökségét

Tisza-kormány: közel 1300 milliárd forint került vissza az államhoz, felszámolják az Orbán-rendszer örökségét

Lezárult a 16, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) felszámolása, így legalább 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. Mindeközben a vállalásának megfelelően határidőre minden feltételt teljesített a kormány az uniós források hazahozatalához, közel 10 milliárd eurónyi forrás volt a tét. Célkeresztbe került az Orbán-kormány egyik kedvelt hatósága is, az SZTFH felszámolásának lehetőségét vizsgálja a Tisza-kormány. Cikkünk folyamatosan frissül a keddi eseményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntött a kormány az új lakásprogramról: elképesztő milliárdokból épülhetnek megfizethető otthonok

Döntött a kormány az új lakásprogramról: elképesztő milliárdokból épülhetnek megfizethető otthonok

Új lakások, bérlakások és kollégiumi férőhelyek építését is ösztönözné a kormány a Wekerle Programmal.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal death toll nears 1,000 as rescuers race to find workers trapped in mud-filled tunnels

Nepal death toll nears 1,000 as rescuers race to find workers trapped in mud-filled tunnels

Thousands are still missing as Chinese state media report the official number of fatalities in Tibet at 16.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 1. 09:06
Két holttest előkerült a Grand Canyonban
2026. szeptember 1. 07:59
Videó: „Nem dobom el, inkább meghalok” – halálos késelés után lövések a Times Square-en
×
×