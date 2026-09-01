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Hókotró takarítja az utat egy benzinkútnál, a horvátországi Ravna Gora településnél 2023. február 27-re virradóan. Horvátországban komoly közlekedési fennakadásokat okoz a hóesés, Dalmáciában a hatóságok az előző napon a legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki. A hó és a széllökések miatt a Zágráb és Dubrovnik közötti autópálya több szakaszát is teljesen lezárták a forgalom előtt. Mintegy ötszáz ember töltötte az éjszakát átmeneti szállásokon, a hóban rekedt autósok kimentésébe a horvát hegyi mentőszolgálat is bekapcsolódott.
Nyitókép: MTI/AP

Hókotrókat vezényeltek ki Ausztriában az utakra – fotók

Infostart

Augusztus utolsó napján ki kellett vonulniuk a hókotróknak Ausztria egyik régiójában, mert hatalmas mennyiségű jég borította be az utakat.

Ősz helyett megérkezett a tél augusztus végén a Salzburg tartománybeli Wagrainban hétfő este.

A 2026. augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának – olvasható a „Magyar szemek osztrák tükrökben” közösségi oldalán.

Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 centiméter vastag jégtakaróval borította be a tájat.

A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget.

Az út szélén még késő este is jéghegyek tornyosulnak.

A nyitókép illusztráció.

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