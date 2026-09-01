Hókotrókat vezényeltek ki Ausztriában az utakra – fotók

Ősz helyett megérkezett a tél augusztus végén a Salzburg tartománybeli Wagrainban hétfő este.
A 2026. augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának – olvasható a „Magyar szemek osztrák tükrökben” közösségi oldalán.
Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 centiméter vastag jégtakaróval borította be a tájat.
A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget.
Az út szélén még késő este is jéghegyek tornyosulnak.
A nyitókép illusztráció.