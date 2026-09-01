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Az észak-koreai állami hírügynökség, a KCNA 2026. április 20-án közreadott felvétele egy új fejlesztésû, kazettás robbanófejek és repeszaknák célba juttatására alkalmas rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták tesztindításáról egy meg nem nevezett észak-koreai helyszínen április 19-én. A beszámoló szerint öt továbbfejlesztett Hvaszongpho-11 Ra típusú föld-föld taktikai ballisztikus rakétát indítottak egy mintegy 136 kilométerre fekvõ célterület felé.
Nyitókép: MTI/EPA/KCNA

Atomhatalomként üzent Phenjan Washingtonnak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Washington továbbra is ellenséges politikát folytat Phenjannal szemben, és Észak-Korea sem változtat az Egyesült Államokkal szembeni politikáján – közölte az észak-koreai külügyminisztérium. Phenjan egyúttal jelezte, hogy tovább erősíti nukleáris erejét.

Az KCNA állami hírügynökség által ismertetett nyilatkozatban a phenjani külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta Washingtont, hogy továbbra is konfrontatív álláspontot képvisel, mivel kitart Észak-Korea teljes atomfegyver-mentesítésének követelése mellett, bírálja az ország emberi jogi helyzetét, valamint közös hadgyakorlatokat tervez Dél-Koreával és Japánnal.

A szóvivő szerint Donald Trump amerikai elnök kormánya ezzel „teljes mértékben megerősítette ellenséges politikája változatlanságát”, amely Észak-Korea szuverenitásának, politikai rendszerének és biztonsági érdekeinek megsértésére irányul.

Hangsúlyozta, hogy az észak-koreai atomfegyverek „abszolút garanciát” jelentenek az ország szuverenitásának megőrzésére, az Egyesült Államok ismételt atomfegyver-mentesítési követelései pedig nem gyengítik Phenjan nukleáris államként betöltött helyzetét. Hozzátette: a jelenlegi amerikai álláspont mellett nem lehet a feszültség enyhülésére számítani a térségben.

A phenjani nyilatkozat azt követően jelent meg, hogy Trump ebben a hónapban elrendelte az Egyesült Államok és Dél-Korea közös, éves Ulchi Freedom Shield hadgyakorlatának jelentős visszafogását a Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel ápolt „nagyon jó kapcsolataira” hivatkozva. Kijelentette egyúttal, hogy a hadgyakorlat költséges, és szükségtelenül ellenséges jelzést küldene Phenjannak.

Kim Dzsongün húga, Kim Jodzsong ugyanakkor ebben a hónapban úgy nyilatkozott, hogy a hadgyakorlatok továbbra is provokatívak és agresszívek, még akkor is, ha méretüket és időtartamukat csökkentik.

A dél-koreai hadsereg tájékoztatása szerint az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán szeptember 7. és 11. között tartja a Freedom Edge elnevezésű közös hadgyakorlatot, amelynek célja a nukleáris és rakétafenyegetésekkel szembeni együttműködés javítása.

Észak-Korea korábban többször is a térség biztonságát fenyegető lépésnek minősítette a háromoldalú hadgyakorlatot.

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