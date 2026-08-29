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Osztrák zászló.
Nyitókép: rep0rter/Getty Images

Leszedtek pár követ, majd leminősítették a hegyet

Infostart / MTI

Elvesztette „háromezres csúcs” státuszát pénteken egy salzburgi hegy a Magas-Tauernben, miután eltávolították a csúcsáról azokat a köveket, amelyekkel 1988-ban mesterségesen 3000 méteres magasságúra emelték.

A Venediger-hegycsoportban található, eredetileg névtelen, 2999 méter magas gerincpontot 1988-ban Wolfgang Pillewizer német földrajztudósról, térképészről és gleccserkutatóról nevezték el. Az Osztrák Alpesi Egyesület (ÖAV) salzburgi szervezetének közleménye szerint azonban a hegy a jövőben ismét névtelen marad. A döntés okaként a névadó nemzetiszocialista múltját nevezték meg.

Az alpesi egyesület salzburgi szekciójának hegymászói pénteken feljutottak a csúcsra, és eltávolították az ott 38 éve elhelyezett emléktáblát, amely Pillewizernek állított emléket.

A tudóst hosszú időn át földrajzi, térképészeti és gleccserkutatói munkásságáért méltatták, miközben náci múltja – 1932 óta tagja volt az NSDAP-nak – háttérben maradt.

A történész és az alpesi egyesület alelnöke, Nicole Slupetzky kutatásai szerint már 1988-ban is vita övezte a csúcs elnevezését, végül azonban engedélyezték azt. A hegymászók ekkor

köveket hordtak fel az eredetileg 2999 méter magas pontra, hogy az elérje a 3000 méteres magasságot.

Gerd Frühwirth, az alpesi egyesület salzburgi szekciójának elnöke szerint az emléktábla eltávolításával a szervezet elhatárolódik egy olyan személyhez kötődő tiszteletadástól, amely nem egyeztethető össze a nyitott és befogadó társadalom melletti kiállásával. A mesterségesen felhalmozott köveket is eltávolították, így a hegy ismét 2999 méter magas.

A földrajzi nevek hivatalos használatáról a Salzburgi Helynévbizottság dönt, amelynek az alpesi egyesület is tagja. A szervezet ezért az illetékes hatóságokkal egyezteti a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a gerincpont a jövőben a térképeken és a földrajzi adatbázisokban is ismét név nélkül szerepeljen.

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