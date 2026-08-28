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Egy görög hadihajó orra műszerekkel és egy ágyúval.
Nyitókép: Unsplash

Fregattokat vesz és bővíti az Achilles-pajzsot Görögország

Infostart / MTI

Első körben két hajó megvásárlásáról állapodott meg a két ország. A fregattok képesek lesznek tengeralattjáró-elhárításra, légvédelemre és tengeri, illetve szárazföldi célpontok megsemmisítésére is. Görögország jelentős mértékben tervezi modernizálni haderejét a következő években.

Görögország megállapodást köt Olaszországgal két FREMM-típusú fregatt megvásárlásáról – jelentette be szerdán a görög hadsereg, hozzátéve, hogy a szeptemberben aláírandó egyezség a fegyveres erők modernizációs programjának a része.

A tájékoztatás szerint a Níkosz Déndiasz görög és Guido Crosetto olasz védelmi miniszter szeptember 8-án állapodik meg Rómában a többfeladatú, tengeralattjáró-elhárításra, légvédelemre és tengeri, illetve szárazföldi célpontok megsemmisítésére tervezett Bergamini-osztályú fregattok megvásárlásáról. Az erről szóló közlemény nem tartalmazott információt a vételárról.

Az első fregatt a tervek szerint 2028 első felében kerül a görög haditengerészethez, a második pedig 2029 első felében.

Athén július végén jelentette be, hogy eurómilliárdos beruházásokkal gyorsítja fel a hadsereg korszerűsítését. Az intézkedés annak a programnak a része, amelyre összesen több mint 25 milliárd eurót (9 ezer milliárd forint) fordítanak 2030-ig. A tervek szerint a hajók karbantartásában görög gyárak is részt vesznek majd.

Az utóbbi években Görögország négy FDI-típusú fregattot rendelt Franciaországtól, valamint négy, MEKO-osztályú fregattja korszerűsítését tervezi.

Athén és Párizs 2025-ben emellett meghosszabbította a két ország között 2021-ben kötött védelmi megállapodást is.

Ezzel párhuzamosan az ország bővíti légvédelmi és rakétaelhárító kapacitásait, illetve dróntechnológiáját is, a többi között az Achilles-pajzs nevű légvédelmi és drónelhárító kupola fejlesztése keretében.

A kupolát görög tisztségviselők korábban az izraeli Vaskupolához hasonlították.

Görög sajtóforrások szerint az Olaszországgal kötendő megállapodás a jövőben további, FREMM-típusú fregatt megvásárlását is lehetővé teszi.

Éves GDP-je több mint három százalékával Görögország a védelmi célokra legtöbbet költő NATO-országok között van, Lengyelország, Észtország és Lettország mellett.

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