200 tonnányi medúza rohanta meg az atomerőművet

Mint mondta, szerdán éjszaka több mint 200 tonna medúzát észleltek ezért óvintézkedésként a hat reaktorból kettőt leállítottak, biztosítva ezzel, hogy az állatok ne legyenek hatással a berendezések biztonságos működésére.

Legutóbb augusztus 11-én kellett az atomerőmű három reaktorát leállítani szintén medúzák tömkelege miatt. Az EDF szerint a csalánozókat a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték, ahogy már tavaly is, amikor szintén zavart okoztak az erőmű működésében.

Jelenleg az atomerőmű egyetlen reaktorblokkja sem működik rendeltetésszerűen. A most leállított két reaktor mellett két további csökkentett kapacitással működik szintén a medúzák miatt, a maradék kettő pedig karbantartás miatt nem üzemel.

Az EDF közölte, hogy az atomerőmű megfigyelőrendszert telepített annak érdekében, hogy a medúzák tömeges felbukkanását időben észlelni, illetve kezelni lehessen.

A gravelines-i egyike a mintegy húsz franciaországi atomerőműnek, s az észak-franciaországi partvidéken fekszik félúton Calais és Dunkerque között.