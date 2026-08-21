Svájci tűzvész: öt embert eltűntként kezelnek

A rendőrség szerint tizennégy embernek sikerült elhagynia az égő épületet, közülük nyolcan megsérültek. A két súlyos sérült mellett ketten közepesen, négyen könnyebben sérültek meg. A sérülteket a mentők a churi, thusisi, ilanzi és zürichi kórházakba szállították. Az oltási munkálatok péntek reggel még tartottak.

A thusisi épületben egy étterem és több lakás működött. A tűz röviddel éjfél után, az épület második emeletén keletkezett. A lépcsőház összeomlása miatt a tűzoltóknak daru segítségével kellett megbontaniuk a tetőt, hogy hozzáférjenek az épülethez. A mentésben és az oltásban csaknem száz tűzoltó és más segéderő vett részt.

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát. A rendőrség az ügyészséggel együttműködve folytatja a vizsgálatot.

Schaffhausenben is történt egy tűzeset csütörtök este: mintegy fél tizenegykor gyulladt ki egy lakás egy többemeletes lakóházban. A tűzoltók kiérkezésekor a lakás már teljes terjedelmében égett, de sikerült megakadályozniuk a lángok átterjedését a többi lakásra. Tizenegy ember megsérült, közülük kilencet kórházba szállítottak. A sérültek között egy rendőrnő is van.

Az első vizsgálatok szerint a schaffhauseni tűz a konyhában keletkezett, a pontos okát azonban még vizsgálják.

Részletek: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2026/Seiten/202608211.aspx