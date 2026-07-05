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Tûzoltók küzdenek a gyorsan terjedõ erdõtûz lángjaival a katalóniai Calonge település közelében 2026. július 4-én. A szomszédos La Bisbal dEmporda községben keletkezett tüzet az erõs szél a lakott területek felé fújja, ezért a hatóságok Calonge és más közeli települések lakosai és az ott tartózkodó turisták számára kijárási tilalmat rendeltek el.
Nyitókép: David Borrat

Lángolnak a spanyol és portugál erdők a 44 fokban

Infostart / MTI

Spanyolországban és Portugáliában is kiterjedt erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok.

Már több mint kétezer hektárnyi, elsősorban erdős földterület vált a lángok martalékává a Spanyolország északkeleti részén fekvő Costa Brava térségében pusztító tűzben, amelynek azonban egyelőre nincsenek áldozatai. A közlemény szerint a tüzet vélhetően gondatlanság okozta, a hatóságok pedig felszólították a környékbelieket és a turistákat, kerüljék el a területet.

Több mint ezer tűzoltó küzdött még szombaton is a lángokkal Portugália északi részén, hogy megfékezze az erdőtüzet, amely csütörtök óta több mint tízezer hektárnyi növényzetet emésztett fel. A heves hőségben Portugáliában bekövetkezett első nyári nagyobb erdőtüzekben kilencen sérültek meg, közöttük két ember állapota súlyos. Az egyik égési sérüléseket szenvedett, a másik pedig lezuhant.

A nagyon meleg és száraz időjárás és az akár a 44 Celsius-fokot is elérő hőmérsékletek miatt a portugál meteorológiai hivatal vörös riasztást rendelt el a szárazföldi terület 18 járása közül tizenháromban.

(Nyitóképünkön: tűzoltók küzdenek a gyorsan terjedő erdőtűz lángjaival a katalóniai Calonge település közelében. A szomszédos La Bisbal d'Emporda községben keletkezett tüzet az erős szél a lakott területek felé fújja, ezért a hatóságok Calonge és más közeli települések lakosai és az ott tartózkodó turisták számára kijárási tilalmat rendeltek el.)

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Kezdőlap    Külföld    Lángolnak a spanyol és portugál erdők a 44 fokban

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Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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