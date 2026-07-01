Ukrán elnökválasztás: Volodimir Zelenszkij egyeztetett a vetélytársával

Indulna az ukrán elnökválasztáson Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka, Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete, aki szándékát személyesen közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írta a hvg.hu az Ukrajinszka Pravda alapján, amely a találkozó két résztvevőjének környezetéből származó forrásokra hivatkozott. Elmondásuk szerint júniusban Zaluzsnijt Londonból Kijevbe kérették, hogy találkozzon Zelenszkijjel, és a találkozó témája az Ukrajnában megrendezendő választás volt.

Úgy hírlik, hogy Zelenszkij szerint megnyílt a lehetőség az elnökválasztás megszervezésére, de ezt úgy kell lebonyolítani, hogy ne okozzon társadalmi megosztottságot. Ezzel kapcsolatban rákérdezett, hogy Zaluzsnij indulna-e az államfői posztért, ha a választás idén ősszel lenne, mire a nagykövet igennel válaszolt a beszámolók szerint, továbbá azt is mondta: nem teheti meg, hogy nem indul, mert Ukrajna sok választópolgára bízik benne.

A források alapján Zaluzsnijt a találkozó után David Arahamija, az ukrán kormánypárt (Nép Szolgája) frakcióvezetője, valamint Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára is megpróbálta lebeszélni, sikertelenül.

Az Ukrajinszka Pravda úgy tudja, hogy a választások időpontjaként 2026 végét fontolgatják.