Most jön Putyin nagy támadása, sürgősen hazatér Írországból Zelenszkij

„Ma rendkívül aggasztó információkat kaptunk egy újabb súlyos orosz támadás előkészítéséről. Hírszerzési adataink vannak erről, ezért közvetlenül a sajtótájékoztató és a megbeszélésünk után a csapatommal nagyon gyorsan visszatérek Ukrajnába. Arra kérem az ukránokat, hogy legyenek különösen óvatosak, vigyázzanak magukra, gyermekeikre, családjukra, használják az óvóhelyeket, és figyeljék, van-e légiriadó” – hangsúlyozta az elnök az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint.

Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök már jó ideje foglalkozik ennek a súlyos támadásnak az előkészítésével, és az már az éjszaka folyamán megtörténhet.

Zelenszkij szerint Putyin továbbra sem hajlandó lezárni a háborút, annak ellenére, hogy Ukrajna hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül is jelezte: kész érdemi tárgyalásokra, és a háborút le kell zárni. „Putyin csakis az országunk, a szomszédaink és az egész európai kontinens elleni agresszióban látja a jövőt” – mondta.

Közölte, hogy kiadta a szükséges utasításokat a fegyveres erőknek, és az ukrán légvédelem minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy reagálni tudjon a fenyegetésekre. „Légvédelmünk és katonáink mindent megtesznek, amire képesek. Már kiadtam a megfelelő utasításokat a hadseregnek, a belügyminiszternek, a különleges szolgálatoknak és a hírszerző szerveknek is. Ugyanakkor mindannyiunknak tisztában kell lennünk azzal, kivel állunk szemben, és milyen aljas módon folytatja Oroszország ezt a háborút. Oroszországot olyan helyzetbe kell hozni, hogy a békén kívül ne maradjon számára más alternatíva” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök Dublinban részt vett azon az ünnepségen, amelyet az Európai Unió Tanácsában mostantól betöltött ír soros elnökség alkalmából rendeztek meg – tette hozzá az Ukrinform.