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Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédet mond a nukleáris hordozórakéták fejlesztésére szakosodott Moszkvai Hõtechnikai Intézetben tett látogatása során 2026. május 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Vjacseszlav Prokofjev

Most jön Putyin nagy támadása, sürgősen hazatér Írországból Zelenszkij

Infostart / MTI

Az ukrán hírszerzés értesülései szerint Oroszország újabb súlyos rakéta- és dróntámadásra készül Ukrajna ellen, ami akár már az éjjel megtörténhet - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Írországban, Micheál Martin ír miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy emiatt küldöttségével "nagyon gyorsan" hazatér.

„Ma rendkívül aggasztó információkat kaptunk egy újabb súlyos orosz támadás előkészítéséről. Hírszerzési adataink vannak erről, ezért közvetlenül a sajtótájékoztató és a megbeszélésünk után a csapatommal nagyon gyorsan visszatérek Ukrajnába. Arra kérem az ukránokat, hogy legyenek különösen óvatosak, vigyázzanak magukra, gyermekeikre, családjukra, használják az óvóhelyeket, és figyeljék, van-e légiriadó” – hangsúlyozta az elnök az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint.

Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök már jó ideje foglalkozik ennek a súlyos támadásnak az előkészítésével, és az már az éjszaka folyamán megtörténhet.

Zelenszkij szerint Putyin továbbra sem hajlandó lezárni a háborút, annak ellenére, hogy Ukrajna hivatalos és nem hivatalos csatornákon keresztül is jelezte: kész érdemi tárgyalásokra, és a háborút le kell zárni. „Putyin csakis az országunk, a szomszédaink és az egész európai kontinens elleni agresszióban látja a jövőt” – mondta.

Közölte, hogy kiadta a szükséges utasításokat a fegyveres erőknek, és az ukrán légvédelem minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy reagálni tudjon a fenyegetésekre. „Légvédelmünk és katonáink mindent megtesznek, amire képesek. Már kiadtam a megfelelő utasításokat a hadseregnek, a belügyminiszternek, a különleges szolgálatoknak és a hírszerző szerveknek is. Ugyanakkor mindannyiunknak tisztában kell lennünk azzal, kivel állunk szemben, és milyen aljas módon folytatja Oroszország ezt a háborút. Oroszországot olyan helyzetbe kell hozni, hogy a békén kívül ne maradjon számára más alternatíva” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök Dublinban részt vett azon az ünnepségen, amelyet az Európai Unió Tanácsában mostantól betöltött ír soros elnökség alkalmából rendeztek meg – tette hozzá az Ukrinform.

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Kezdőlap    Külföld    Most jön Putyin nagy támadása, sürgősen hazatér Írországból Zelenszkij

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