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Horgonyzó teherhajók a Hormuzi-szorosban, az iráni Bandar-Abbász partjai elõtt 2026. május 4-én. Donald Trump amerikai elnök az elõzõ nap bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet hétfõ reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Liberty) mûveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Folytatódnak Iránnal az egyeztetések

Infostart / MTI

Kedden Katar fővárosában, Dohában folytatódhatnak az Egyesült Államok és Irán közötti egyeztetések – közölték amerikai tisztségviselők.

Az Axios értesülése szerint a katari közvetítéssel tervezett megbeszélés homlokterében a Hormuzi-szoros státusza szerepel majd.

A washingtoni kormányzati illetékesek a beszámoló szerint azt is közölték, hogy az amerikai és az iráni fél megállapodott arról, leállítja a katonai akciókat.

  • Az Irán közelében állomásozó amerikai katonaság pénteken és szombaton is válaszcsapást intézet iráni célpontok ellen, miután
  • Irán területéről indított drón talált el mindkét napon egy-egy, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajót.
  • Vasárnap iráni erők Kuvait és Bahrein területe ellen is támadást intéztek.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap azt hangoztatta, hogy a teheráni vezetés felfogása szerint Irán felelőssége a Hormuzi-szoros megnyitásáról gondoskodni.

Az Egyesült Államok és Irán között a közelmúltban aláírt egyetértési nyilatkozat kimondja, hogy biztosítani kell a Hormuzi-szoros szabad és akadálytalan forgalmát.

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Kezdőlap    Külföld    Folytatódnak Iránnal az egyeztetések

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Vlagyimir Putyin orosz elnök kénytelen volt megszólalni az Oroszországban tapasztalható problémákról – közölte a TASzSz. Az utóbbi hetekben megszaporodtak azok a beszámolók, amelyek súlyos üzemanyaghiányt jelentettek Oroszország több területén, különösen a fővárosban, Moszkvában alakultak ki hosszú sorok a benzinkutak előtt. Az orosz elnök a kormánypárt, az Egységes Oroszország kongresszusán megemlítette a problémát, és elismerte, hogy az ország „kritikus időszakot él át”. Az Ukrajinszka Pravda írt Paweł Szota, a lengyel Külügyi Hírszerző Ügynökség (AW) vezetőjének kijelentéseiről. A hírszerzési vezető szerint Moszkva ismételten bevetheti a „kis zöld emberkéket” (ez az elnevezés a Krímben terjedt el, amikor jelöletlen zöld egyenruhás fegyveresek tűntek fel a félszigeten 2014-ben) ezúttal a Balti államokban, hogy tesztelje a NATO reakcióit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

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