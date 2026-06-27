Sajtóértesülés: százezer embert is elbocsáthat a Volkswagen

A német Manager Magazin belsős forrásoktól úgy értesült, hogy óriási leépítésre készülhet a Volkswagen, világszerte akár 100 ezer főt is elbocsáthatnak – írja a Spiegel híradása nyomán a hvg.hu.

A vállalatnak jelenleg körülbelül 657 ezer munkavállalója van, korábban 50 ezer fős leépítést terveztek, ami már önmagában kirívóan nagy elbocsátási hullám lett volna. Az továbbra sem világos, hogy a leépítést 2030-ig tervezik meglépni, vagy még évekkel tovább húzódna.

Szintén nem világos, hogy az új, 100 ezres számot pontosan hogyan tervezik ütemezni. Azonban az értesülés szerint Oliver Blume, a VW vezérigazgatója már bemutatta a szerkezetátalakítási terveit az igazgatótanácsnak. Egy másik belsős forrás szerint ugyanakkor a kulcsfontosságú dokumentumból eleve szándékosan ki is hagyták a leépítésekről szóló konkrét számot.

A lap arról is értesült, hogy a gyártó középtávon 4 németországi üzemét is bezárhatja.

A tervek a hannoveri, zwickau-i és emdeni VW-gyárakat, valamint a neckarsulmi Audi-gyárat érintik. A termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. A VW-nél jelenleg 2030 végéig, az Audinál pedig akár 2033 végéig is biztosított a munkahelyek biztonsága.

Mint írják, az értesülés szerint a wolfsburgi autógyártót teljesen átszervezik. Mind a Volkswagen alapmárkát, mind az alkatrészgyártó leányvállalatot leválasztják a csoportról, és külön vállalatokhoz sorolják át.