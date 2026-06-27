ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Volkswagen egyik elektromos autójának emblémája a 19. Sanghaji Nemzetközi Autóipari Kiállítás sajtónapján, 2021. április 19-én. A járműipari seregszemlét április 24. és 28. között rendezik az idén.
Nyitókép: MTI/EPA/Alex Plavevski

Sajtóértesülés: százezer embert is elbocsáthat a Volkswagen

Infostart

Ha igaz a német Manager Magazin értesülése, akkor a következő években jelentős átalakuláson mehet át a Volkswagen-csoport – ebbe üzembezárások is beletartozhatnak.

A német Manager Magazin belsős forrásoktól úgy értesült, hogy óriási leépítésre készülhet a Volkswagen, világszerte akár 100 ezer főt is elbocsáthatnak – írja a Spiegel híradása nyomán a hvg.hu.

A vállalatnak jelenleg körülbelül 657 ezer munkavállalója van, korábban 50 ezer fős leépítést terveztek, ami már önmagában kirívóan nagy elbocsátási hullám lett volna. Az továbbra sem világos, hogy a leépítést 2030-ig tervezik meglépni, vagy még évekkel tovább húzódna.

Szintén nem világos, hogy az új, 100 ezres számot pontosan hogyan tervezik ütemezni. Azonban az értesülés szerint Oliver Blume, a VW vezérigazgatója már bemutatta a szerkezetátalakítási terveit az igazgatótanácsnak. Egy másik belsős forrás szerint ugyanakkor a kulcsfontosságú dokumentumból eleve szándékosan ki is hagyták a leépítésekről szóló konkrét számot.

A lap arról is értesült, hogy a gyártó középtávon 4 németországi üzemét is bezárhatja.

A tervek a hannoveri, zwickau-i és emdeni VW-gyárakat, valamint a neckarsulmi Audi-gyárat érintik. A termelés akkor állna le, amikor a jelenleg ezekben az üzemekben gyártott modelleket kivezetik a piacról. A VW-nél jelenleg 2030 végéig, az Audinál pedig akár 2033 végéig is biztosított a munkahelyek biztonsága.

Mint írják, az értesülés szerint a wolfsburgi autógyártót teljesen átszervezik. Mind a Volkswagen alapmárkát, mind az alkatrészgyártó leányvállalatot leválasztják a csoportról, és külön vállalatokhoz sorolják át.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Sajtóértesülés: százezer embert is elbocsáthat a Volkswagen

németország

elbocsátás

leépítés

volkswagen

gyárbezárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre többet tud a tudomány a gyermek lelkéről
Túl a bizonyítványosztáson

Egyre többet tud a tudomány a gyermek lelkéről
A bizonyítványosztás időszaka nemcsak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyermek és kamasz számára fokozott lelki megterhelést is. Nagy Péter, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettese kiemelte, hogy már a tavasz végén azt tapasztalják, hogy megtelnek a mentálhigiénés ellátások szorongással, depresszióval, önsértéssel vagy testképzavarral küzdő fiatalokkal.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett

Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett

Újabb szakaszába lépett a Tisza-kormány államigazgatási átalakítása: a Magyar Közlönyben egyszerre 83 személyi változást hirdettek ki a minisztériumok helyettes államtitkári szintjén, miközben hét új főispán is kinevezést kapott, és nagyköveti, valamint közmédiai vezetői cserék is körvonalazódtak. A pénteki napot emellett az uniós források felszabadítását célzó törvény aláírása, gazdasági bejelentések, költségvetési tervek és több jelentős politikai döntés is meghatározta. Háromnapos, informális kihelyezett kormányülést tart a Tisza-kormány Pilisszentkereszten, az eseményről érkező hírekről folyamatosan beszámolunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kőkeményen kiosztotta Izraelt az amerikai elnök: mi lesz az iráni konfliktus vége?

Kőkeményen kiosztotta Izraelt az amerikai elnök: mi lesz az iráni konfliktus vége?

Az amerikai jobboldal jelentős része egyenesen kapitulációként értékeli a dokumentumot.

BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iran after attack on cargo ship

US strikes Iran after attack on cargo ship

US Central Command says it has struck missile and drone storage facilities and coastal radar positions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 09:56
38 fok fölött az Alpokban is
2026. június 26. 18:33
Venezuelai földrengés – Megközelítette a hatszázat a halálos áldozatok száma
×
×