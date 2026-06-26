Sosem szabadul az autós tömegggyilkos, aki szándékosan belehajtott a karácsonyi vásárba

A kelet-németországi magdeburgi bíróság emberölésben találta bűnösnek a szaúdi Táleb Dzsavád al-Abdulmohszent, és a kiszabható legsúlyosabb büntetést állapította meg számára, továbbá úgy ítélte meg, hogy az elkövetett bűncselekmény különösen súlyos, ami azt jelenti, hogy az elítélt valóban akár soha nem kerülhet szabadlábra. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

A gázolásos támadásban öt nő és egy 9 éves gyerek meghalt és több mint 300 ember megsérült.

Az 51 éves szaúdi pszichiáter 2024. december 20-án este egy BMW X3-as típusú személyautóval hajtott bele Magdeburg piacterének zsúfolt karácsonyi vásárán a tömegbe óránkénti csaknem 50 kilométeres sebességgel.

A férfi 2006-ban menekültként érkezett Németországba, a hatóságok már korábban tudomást szereztek róla, és többek között bűncselekményekkel fenyegetésért pénzbírságra is ítélték. A pszichiáter orvos azzal vádolta a német hatóságokat, hogy nem nyújtanak elég védelmet azoknak a szaúdiaknak, akik vallási vagy politikai okokból menekülnek el hazájukból, viszont nagylelkűek a Közel-Keletről érkező muszlim menekültekkel. A férfi tagadta, hogy szándékosan gázolt volna el embereket.

A nyolc hónapos tárgyalás során a vádlott sem bűnbánatot, sem megbánást nem mutatott - hangsúlyozta Matthias Böttcher ügyész. Úgy vélte, hogy a vádlott elsősorban bosszút akart állni egy menekült szervezet elleni bírósági eljárás kudarca és számos eredménytelenül zárult büntetőjogi feljelentés miatt.

A tárgyalás során a vádlott - aki időnként zavaros, összeesküvés-elméletekkel átszőtt nyilatkozatokat tett, és éhségsztrájkot folytatott, ami miatt a bíróságnak egy ideig távollétében kellett folytatnia a tárgyalást - elismerte, hogy támadást tervezett és ő vezette a bérelt autót.

Egy pszichiáter szakértő nárcisztikus személyiségzavart állapított meg nála. Egy szakértői vélemény szerint azonban a vádlott teljes mértékben büntetőjogilag felelősségre vonható, sem az önkontrollja, sem az ítélőképessége nem korlátozott, és továbbra is veszélyt jelent a társadalomra.