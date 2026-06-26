Hivatalos: állami pozíciót kapott Szántó Dávid

Hivatalosan is Szántó Dávid lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára – közölte a Nemzeti Sport. Mint írják, a korábbi sportriporter megbízatását Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár jelentette be a péntek délelőtti sajtótájékoztatón.

Hogy Szántó mely területekért felel majd, egyelőre nincs pontosan tisztázva, mert – mint a tizenhat év után újraformálódó államigazgatás több területén – a „sporthivatalban” is javában zajlik a struktúra véglegesítési folyamata, a szervezeti és működési szabályzat kialakítása.

Szántó Dávid nem ismeretlen a sportközvélemény előtt: versenyszerűen úszott, majd a Telesport népszerű úszókommentátora lett. A Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatójaként számos budapesti sportprojektet vitt: a 2017-es „vizes” világbajnokságon az úszóviadal versenyigazgatója volt; a 2021-es Eb-n, a 2022-es vb-n és a 2024-es rövidpályás úszó vb-n pedig a szervezőbizottság operatív vezetőjeként dolgozott. Elvileg ez utóbbi feladat várta a 2027-es, ugyancsak budapesti világbajnokságon is – alighanem új szerepkörében vesz majd részt az esemény szervezésében – jegyzi meg az Index.

Szántó Dávidot májusban nagy megtiszteltetés érte: a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnoka, a Hall of Fame tagja lett.