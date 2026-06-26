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Szántó Dávid, a rövidpályás úszó-világbajnokság szervezõbizottságának ügyvezetõje beszél a decemberi rövidpályás úszó-vb kezdete elõtt 100 nappal tartott sajtótájékoztatón a világbajnokság helyszínén, a budapesti Duna Arénában 2024. szeptember 2-án. Balról Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, a rövidpályás úszó-vb nemzetközi nagykövete.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Hivatalos: állami pozíciót kapott Szántó Dávid

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Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár pénteken bejelentette, hogy a korábbi Telesport-kommentátor és úszószervezési szakember, Szántó Dávid tölti be a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkári posztját.

Hivatalosan is Szántó Dávid lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára – közölte a Nemzeti Sport. Mint írják, a korábbi sportriporter megbízatását Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár jelentette be a péntek délelőtti sajtótájékoztatón.

Hogy Szántó mely területekért felel majd, egyelőre nincs pontosan tisztázva, mert – mint a tizenhat év után újraformálódó államigazgatás több területén – a „sporthivatalban” is javában zajlik a struktúra véglegesítési folyamata, a szervezeti és működési szabályzat kialakítása.

Szántó Dávid nem ismeretlen a sportközvélemény előtt: versenyszerűen úszott, majd a Telesport népszerű úszókommentátora lett. A Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatójaként számos budapesti sportprojektet vitt: a 2017-es „vizes” világbajnokságon az úszóviadal versenyigazgatója volt; a 2021-es Eb-n, a 2022-es vb-n és a 2024-es rövidpályás úszó vb-n pedig a szervezőbizottság operatív vezetőjeként dolgozott. Elvileg ez utóbbi feladat várta a 2027-es, ugyancsak budapesti világbajnokságon is – alighanem új szerepkörében vesz majd részt az esemény szervezésében – jegyzi meg az Index.

Szántó Dávidot májusban nagy megtiszteltetés érte: a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnoka, a Hall of Fame tagja lett.

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Kezdőlap    Külföld    Hivatalos: állami pozíciót kapott Szántó Dávid

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Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, ahol az euró bevezetésének menetéről beszélt

Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, ahol az euró bevezetésének menetéről beszélt

Továbbra is sebes tempót diktál a Tisza-kormány, amely a héten két jelentős kormányülést is összehívott. Szerdán a hajnali órákba nyúló egész napos egyeztetés után csütörtökön a hőhelyzettel kapcsolatos felkészülésről és a Budai Vár felújítása körüli helyzetről tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és a beruházási ügyekért felelős Vitézy Dávid. A nap azonban egyéb fejleményeket is tartogatott. Újabb részletek derültek ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal bezárásáról, felmerült az egyre indokolatlanabbá váló árrésstop megszüntetése, és a határon túli támogatásokat is átvilágítják. Ezek mellett azonban a legmeghatározóbb hír az volt, hogy máris gyanúsítottként merült fel Orbán Viktor neve az ukrán „aranykonvoj”-ügyben. Pénteken újabb fontos egyeztetések zajlanak, hiszen a Pénzügyminisztérium meghívására Budapestre látogatott az Eurogroup vezetője, akivel Magyar Péter mellett a tárca vezetője, Kármán András is az euró bevezetéséről egyeztetett. Az előzetes bejelentések szerint még ugyanezen a napon háromnapos kihelyezett kormányülés kezdődik.

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