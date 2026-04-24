2026. április 24. péntek György
Reza Pahlavi emigrációban élõ iráni trónörökös herceg a washingtoni Országos Sajtóklubban beszél 2026. január 16-án. Iránban december végén kormányellenes megmozdulások kezdõdtek, amelyek ellen a helyi vezetés kemény kézzel, sokszor erõszakkal igyekszik fellépni.
Vihart kavart Berlinben az egykori iráni sah fiának látogatása

Nem épp szívélyes fogadtatásban részesült Berlinben az iszlamista ajatollahok által 1979 elején megbuktatott iráni sah fia, akit egy tüntető még le is öntött. Mohammad Reza Pahlavi annak idején családjával az Egyesült Államokba menekült. Iránban az iszlám rendszer regnálása azóta is tart, az országban ugyanakkor felerősödtek a megdöntését célzó tüntetések, amiket a rezsim vérbe fojtott – most viszont véres háborúban védi magát Amerika és Izrael ellen.

Ilyen előzmények után került sor az immár 65 éves „ifjabbik” Reza Pahlavi előre be nem jelentett berlini vizitre. A német kormány elhatárolta magát a látogatástól, jelezve, hogy nem kívánják fogadni őt.

Johann Wadephul külügyminiszter azzal magyarázta, hogy Reza Pahlavi „magánemberként” érkezett Berlinbe. Tudomása van arról, hogy „politikai színtéren” is tárgyalásokat folytat, de ez nem a kormány feladata.

Ami az iráni rezsim hivatalos német értékelését illeti,

a Merz-kormány régóta elítéli a teheráni teokratikus rendszert. Az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háborút azonban nem támogatta.

Friedrich Merz kancellár ezt első külföldi vezetőként két nappal később Washingtonban Donald Trump elnöknek is jelezte. .

Annyi viszont kiszivárgott, hogy a meghívó fél valójában a kancellár pártja, a kereszténydemokrata CDU egyik magas rangú vezetője, személy szerint Armin Laschet, a Bundestag külügyi bizottságának elnöke volt. A meghívást azzal magyarázta, hogy Reza Pahlavi az ellenzék egyetlen olyan arca, akit ismrenek. Szerinte sok iráni számára az egyetlen alternatíva a rezsimmel szemben.

Utalt arra is, hogy a közelmúltban az egykori sah fia arról tájékoztatta: „csupán átmeneti személyiségnek, nem állandó uralkodónak” tekinti magát, s nem akar „új sah” lenni.

A vizit célja elsősorban az, hogy releváns tárgyalópartnerként elmagyarázza az iráni helyzetet, és hogy Pahlavinak semmi köze apja monarchiájához

– tette hozzá.

Az elmúlt hónapok azt bizonyították, hogy a helyzet Iránban valójában rendkívül feszült. Januárban csaknem egymillióan tüntetek a rezsim ellen – de a rezsim vérbe fojtotta a tüntetéseket, éles lőszerrel lőttek a fegyvertelen tiltakozókra, sok ezren meghaltak. Iránban azóta sem működik az internet, amit lekapcsoltak, hogy megakadályozzák a hírek terjedését a tüntetésekről.

Általános vélekedés szerint az amerikai–izraeli háború ugyanakkor ellenkező hatás váltott ki, inkább összekovácsolva a társadalom jó részét az „agresszorokkal” szemben.

Pahlavi újságírók előtt rendszerválást sürgetett Iránban. Szavai szerint azokat kívánja képviselni, akik az országában a felszabadulásért küzdenek.

A vizittől nem csak a CDU határolódott el, hanem az ellenzéki Zöldek Pártja és a Baloldali Párt (Die Linke) is.

A Merz-kormány tárgyalópartnere a teheráni kormány, noha nem ismeri el annak politikai legitimitását - magyarázta Reza Pahlavi fogadásának elutasítását Stefan Kornelius szóvivő.

Le is öntötték Reza Pahlavit

Az iráni koronaherceg éppen egy sajtótájékoztató helyszínét hagyta el, amikor egy tüntető vörös folyadékot öntött rá. A felvételek tanúsága szerint az utolsó iráni sah fia éppen a sajtótájékoztatóról tartott kifelé, amikor egy ismeretlen heves indulatok közepette egy ismeretlen vörös anyaggal locsolta le – írta a Magyar Nemzet.

Szakértő a román kormányválságról: róka fogta csuka helyzet, fogy a levegő a miniszterelnök körül

A szociáldemokrata miniszterek lemondása után elveszítette a többséget a román parlamentben Ilie Bolojan. Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa az InfoRádióban azt mondta, lehetett rá számítani, hogy a nézetkülönbségek miatt nem marad sokáig egységes a koalíció, mostantól pedig többféle forgatókönyv is érvényesülhet, és akár Nicusor Dan államfő szerepe is még inkább felértékelődhet.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Bódis Kriszta is pozíciót kap az új kormányban, az is kiderült, hogy mit

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni

Újabb fontos ígéretet tett Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Gulyás Gergely odapörkölt a "jobboldali" közvélemény-kutatóknak, szerinte egy súlyos hibát követtek el

A választás estéjén még bármilyen irányú – szoros – eredményt el tudott képzelni Gulyás Gergely, de Tisza-kétharmadra nem számított – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás azt is elmondta, hol hibáztak szerinte a "jobboldali" közvélemény-kutatók.

Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon

Hogyan alakult az egy főre jutó sörfogyasztás Magyarországon az elmúlt évtizedekben? Miért csökkent a hazai fogyasztás? Mutatjuk!

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

2026. április 24. 18:30
Szeptemberben megkezdik a behívók postázását a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában
2026. április 24. 18:06
Lengyel harci gépek elfogtak két orosz katonai repülőgépet
