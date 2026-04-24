Vihart kavart Berlinben az egykori iráni sah fiának látogatása

Ilyen előzmények után került sor az immár 65 éves „ifjabbik” Reza Pahlavi előre be nem jelentett berlini vizitre. A német kormány elhatárolta magát a látogatástól, jelezve, hogy nem kívánják fogadni őt.

Johann Wadephul külügyminiszter azzal magyarázta, hogy Reza Pahlavi „magánemberként” érkezett Berlinbe. Tudomása van arról, hogy „politikai színtéren” is tárgyalásokat folytat, de ez nem a kormány feladata.

Ami az iráni rezsim hivatalos német értékelését illeti,

a Merz-kormány régóta elítéli a teheráni teokratikus rendszert. Az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háborút azonban nem támogatta.

Friedrich Merz kancellár ezt első külföldi vezetőként két nappal később Washingtonban Donald Trump elnöknek is jelezte. .

Annyi viszont kiszivárgott, hogy a meghívó fél valójában a kancellár pártja, a kereszténydemokrata CDU egyik magas rangú vezetője, személy szerint Armin Laschet, a Bundestag külügyi bizottságának elnöke volt. A meghívást azzal magyarázta, hogy Reza Pahlavi az ellenzék egyetlen olyan arca, akit ismrenek. Szerinte sok iráni számára az egyetlen alternatíva a rezsimmel szemben.

Utalt arra is, hogy a közelmúltban az egykori sah fia arról tájékoztatta: „csupán átmeneti személyiségnek, nem állandó uralkodónak” tekinti magát, s nem akar „új sah” lenni.

A vizit célja elsősorban az, hogy releváns tárgyalópartnerként elmagyarázza az iráni helyzetet, és hogy Pahlavinak semmi köze apja monarchiájához

– tette hozzá.

Az elmúlt hónapok azt bizonyították, hogy a helyzet Iránban valójában rendkívül feszült. Januárban csaknem egymillióan tüntetek a rezsim ellen – de a rezsim vérbe fojtotta a tüntetéseket, éles lőszerrel lőttek a fegyvertelen tiltakozókra, sok ezren meghaltak. Iránban azóta sem működik az internet, amit lekapcsoltak, hogy megakadályozzák a hírek terjedését a tüntetésekről.

Általános vélekedés szerint az amerikai–izraeli háború ugyanakkor ellenkező hatás váltott ki, inkább összekovácsolva a társadalom jó részét az „agresszorokkal” szemben.

Pahlavi újságírók előtt rendszerválást sürgetett Iránban. Szavai szerint azokat kívánja képviselni, akik az országában a felszabadulásért küzdenek.

A vizittől nem csak a CDU határolódott el, hanem az ellenzéki Zöldek Pártja és a Baloldali Párt (Die Linke) is.

A Merz-kormány tárgyalópartnere a teheráni kormány, noha nem ismeri el annak politikai legitimitását - magyarázta Reza Pahlavi fogadásának elutasítását Stefan Kornelius szóvivő.

Le is öntötték Reza Pahlavit

Az iráni koronaherceg éppen egy sajtótájékoztató helyszínét hagyta el, amikor egy tüntető vörös folyadékot öntött rá. A felvételek tanúsága szerint az utolsó iráni sah fia éppen a sajtótájékoztatóról tartott kifelé, amikor egy ismeretlen heves indulatok közepette egy ismeretlen vörös anyaggal locsolta le – írta a Magyar Nemzet.