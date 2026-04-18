Üzemanyag: az IMF óva intette Európát

Az IMF egy Európáról pénteken közzétett elemzésében leszögezte: nem bölcs lépés az emelkedő árakat üzemanyag-vámok korlátozásával vagy csökkentésével fékezni. A széles körű támogatás ugyanis aránytalanul előnyös a magasabb jövedelmű háztartásoknak, amelyek általában több energiát fogyasztanak – áll az elemzésben, amely szerint „a széles körű és nyitott végű támogatási intézkedéseket nehéz visszafordítani, és kerülni kell őket.”

Az IMF egyben az alacsonyabb jövedelmű háztartások célzott támogatását sürgette.

Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában a kormánykoalíció a gázolaj és a benzin adójának literenkénti körülbelül 0,17 euróval történő csökkentését javasolta két hónapos korlátozott időszakra, válaszul az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított háborúja miatt kialakult energiaellátási válságra.

A tervet jelenleg vizsgálja a parlament, amely a jövő héten dönt a kérdésben.