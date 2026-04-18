ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi tankol egy személyautóba
Nyitókép: miodrag ignjatovic/Getty Images

Üzemanyag: az IMF óva intette Európát

Infostart / MTI

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) óva intette az európai kormányokat attól, hogy olyan átmeneti intézkedéseket vezessenek be a közel-keleti háború miatti magas energiaárak mérséklése érdekében, mint például az üzemanyagadó csökkentése, egyben úgy vélte, hogy az ilyen lépések nem hatékonyak és rosszul célzottak.

Az IMF egy Európáról pénteken közzétett elemzésében leszögezte: nem bölcs lépés az emelkedő árakat üzemanyag-vámok korlátozásával vagy csökkentésével fékezni. A széles körű támogatás ugyanis aránytalanul előnyös a magasabb jövedelmű háztartásoknak, amelyek általában több energiát fogyasztanak – áll az elemzésben, amely szerint „a széles körű és nyitott végű támogatási intézkedéseket nehéz visszafordítani, és kerülni kell őket.”

Az IMF egyben az alacsonyabb jövedelmű háztartások célzott támogatását sürgette.

Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában a kormánykoalíció a gázolaj és a benzin adójának literenkénti körülbelül 0,17 euróval történő csökkentését javasolta két hónapos korlátozott időszakra, válaszul az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított háborúja miatt kialakult energiaellátási válságra.

A tervet jelenleg vizsgálja a parlament, amely a jövő héten dönt a kérdésben.

Kezdőlap    Külföld    Üzemanyag: az IMF óva intette Európát

üzemanyag

adócsökkentés

olajár

nemzetközi valutaalap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József: kormányfőként jelenleg nincs mód lemondani a személyi védelemről

A jelenleg hatályos törvények szabályozzák, hogy kik azok a közjogi méltóságok, akiknek a rendvédelmi szerveknek védelmet kell biztosítaniuk, a miniszterelnök is kiemelt védelmet kell hogy kapjon – mondta Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő, az MTA doktora, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök azt mondta, nem kér rendőri védelmet.
 

Már 140 mandátuma van a Tisza Pártnak – újabb körzetben változott az eredmény

Magyar Péter: a parlament alakuló ülésén tervezem letenni a miniszterelnöki esküt

Magyar Péter még egy ideig nem szólalhat fel az Európai Parlamentben

Az RMDSZ vezetése tárgyalni szeretne Magyar Péterrel

Magyar Péter Moszkvába küldte a Mol vezérét

Két keresztény egyház is gratulált Magyar Péternek

VIDEÓ
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjelent a rendelet: rengeteg új terápia válik elérhetővé Magyarországon, de nem örülhet mindenki

Egy péntek este, a Magyar Közlönyben megjelent egy belügyminiszteri rendelet, amely új, korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási befogadását teszi lehetővé. A döntés értelmében többek között új onkológiai kezelések válhatnak elérhetővé Magyarországon. A kezelésekhez való hozzáférése azonban nem lesz automatikus minden beteg számára, a készítményeket ugyanis kizárólag a kijelölt egészségügyi centrumok alkalmazhatják - írta a Népszava.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2026 május: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a májusi nyugdíj

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 májusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 18. 08:26
Újra és újra berepülnek orosz drónok a NATO területére
2026. április 18. 08:13
A kiskorú színésznőt szexuálisan bántalmazó filmrendezőt öt évre ítélték másodfokon Franciaországban
×
×