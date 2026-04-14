ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.57
usd:
308.39
bux:
139104.42
2026. április 14. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Törvényszéki szakértő gyűjti be a bizonyítékokat egy bűntény helyszínén.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Iskolai lövöldözés volt Törökországban, a merénylő magával is végzett

Infostart / MTI

Legkevesebb 16 ember, köztük több középiskolás sebesült meg egy iskolai lövöldözésben a törökországi Sanliurfa tartományában kedden, az elkövető magával is végzett – jelentette be a tartomány kormányzója.

Hasan Sildak a sajtónak elmondta, a 19 éves lövöldöző az iskola egykori diákja volt és végül saját maga ellen fordította fegyverét. Hozzátette, hogy 12 sebesültet a tartományban lévő Siverek körzet kórházában ápolnak.

Az NTV török televízió úgy tudja, az egyik megsebesült tanár súlyos állapotban van.

A Hürriyet című török lap úgy tudja, a fiú többeket túszul ejtett, mielőtt végzett volna magával.

A Demirören hírügynökség úgy tudja, az elkövető – akinek a motivációja egyelőre ismeretlen – reggel hatolt be az iskolába és válogatás nélkül lőtt a bent tartózkodókra.

Az ilyen jellegű incidensek viszonylag ritkák Törökországban, ahol helyi szervezetek becslései szerint egyébként több tízmillió lőfegyver van forgalomban, nagyrészt illegálisan.

Kezdőlap    Külföld    Iskolai lövöldözés volt Törökországban, a merénylő magával is végzett

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meddig nyújtózkodhatnak még a lakáshitel-felvevők? - Kiemelten figyeli a piacot az MNB

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem, durva elterelések az M7-esen: itt számíts dugóra a Balaton felé a nyár előtt

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Vance tells Iran 'two can play that game' as US begins blockade of Iranian ports

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 10:53
2026. április 14. 10:39
×
×