Magyarországot is érinti a pénteki Lufthansa-sztájk

Az UFO szakszervezet által meghirdetett légiközlekedési sztrájk miatt jelentős járattörlésekre és késésekre lehet számítani a Lufthansa frankfurti és müncheni csomópontjain pénteken – írja az Origo.

Emellett a Lufthansa CityLine regionális leányvállalat Hamburg, Bréma, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin és Hannover repülőtereiről közlekedő járatai is érintettek. Az Airportál értesülése szerint

a munkabeszüntetés éjfél után egy perccel kezdődik és este 10 óráig tart, így gyakorlatilag egy teljes napra megbéníthatja az induló járatok jelentős részét.

A Budapest Airport járatinformációs rendszere szerint a Lufthansa törölte az összes Münchenbe és Frankfurtba tartó és onnan érkező járatát a pénteki napon, a 05:55-kor Frankfurtba induló LH1343, és a 23.45-kor onnan érkező LH 1342 számú járatai kivételével.

A munkabeszüntetés oka, hogy hónapokkal ezelőtt földbe álltak a bértárgyalások. A szakszervezet szerint a sztrájk elkerülhető lett volna, ám a vállalat nem tett adott tárgyalásra alkalmas ajánlatot a kollektív szerződésről folyó egyeztetéseken. A konfliktus a munkafeltételekről szóló megállapodás, valamint a CityLine jövője körüli bizonytalanság miatt éleződött ki.

A légitársaság szerint viszont az akció különösen érzékenyen érinti az utasokat, mert pont a húsvéti időszak utáni hazautazási csúcs idejére esik.

A pénteki leállás így nemcsak operatív, hanem presztízs- és pénzügyi kockázatot is jelent a társaság számára, különösen egy olyan időszakban, amikor az utazási kereslet magas, és a verseny a légitársaságok között továbbra is erős.