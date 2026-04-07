2026. április 7. kedd Herman
J. D. Vance amerikai alelnök a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában tartott tájékoztatón 2026. január 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Orbán Viktor támogatásáról nyilatkozva indult Budapestre J. D. Vance – videó

Az amerikai alelnök repülőgépe úton van Budapest felé.

J. D. Vance a felszállás előtt néhány szót váltott az újságírókkal. „Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” – nyilatkozta az Air Force Two mellett állva az amerikai alelnök.

A videót Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a Facebook-oldalán.

J. D. Vance szerint az Orbán Viktorral való találkozó során hangsúlyos szerepet kapnak majd a magyar–amerikai kapcsoltok, de természetesen Európa és Ukrajna jövőjének kérdését is megvitatják majd a felek. Az alelnök egyúttal jelezte, hogy a találkozó után ad majd tájékoztatást a sajtó részére.

Az amerikai alelnök tárgyalást folytat majd a magyar kormányfővel és beszédet mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti partneri együttműködés kapcsán.

Mint a Magyar Nemzet megjegyezte, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Vance következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel Magyarország-ellenes intézkedéseit.

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Mi várható ma a tőzsdéken?

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel és Európában is felfelé vehetik az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban, idehaza azonban a vasárnapi választás előtt érdemes lesz figyelni a forintot és a hazai részvényeket is.

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 7.)

A Pénzcentrum 2026. április 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Artemis II crew head for home after travelling further from Earth than anyone before

One of the crew say they have seen "sights that no human has ever seen" after travelling beyond the far side of the Moon.

