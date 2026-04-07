Orbán Viktor támogatásáról nyilatkozva indult Budapestre J. D. Vance – videó

J. D. Vance a felszállás előtt néhány szót váltott az újságírókkal. „Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” – nyilatkozta az Air Force Two mellett állva az amerikai alelnök.

A videót Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a Facebook-oldalán.

J. D. Vance szerint az Orbán Viktorral való találkozó során hangsúlyos szerepet kapnak majd a magyar–amerikai kapcsoltok, de természetesen Európa és Ukrajna jövőjének kérdését is megvitatják majd a felek. Az alelnök egyúttal jelezte, hogy a találkozó után ad majd tájékoztatást a sajtó részére.

Az amerikai alelnök tárgyalást folytat majd a magyar kormányfővel és beszédet mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti partneri együttműködés kapcsán.

Mint a Magyar Nemzet megjegyezte, J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Vance következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel Magyarország-ellenes intézkedéseit.