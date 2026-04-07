2026. április 7. kedd Herman
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szijjártó Péter: folyamatos a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között

Stratégiai együttműködés áll fenn Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között, többek között az energiapolitika és a gazdaság területén, de folyamatos eszmecsere zajlik a nyugati civilizáció nagy kérdéseit illetően is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden Budapesten.

A tárcavezető az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatását megelőzően arról számolt be, hogy Európa hatalmas lépéseket tesz egy nagyon súlyos energiaválság irányába, könnyen alakulhat ki földgáz- és kőolajhiány, így drámai energiaár-emelkedés is várható.

„Ez következménye annak az átideologizált, észszerűtlen brüsszeli energiapolitikának, amelynek keretében az orosz energiahordozókat kitiltották a kontinensről. Ezzel szemben az Egyesült Államok egy észszerű energiapolitikát visz, ennek keretében az elmúlt időszakban feloldottak szankciókat, és Donald Trump engedélyezte Magyarországnak, nekünk, hogy olcsó orosz olajat és olcsó orosz gázt vásároljunk” – húzta alá.

„Mindezek nélkül Magyarországon a rezsiköltségek a háromszorosukra emelkedtek volna, és mi is áldozatául eshetnénk annak az energiaválságnak, ami Európát fenyegeti. A magyar–amerikai energiaegyüttműködés tehát kulcsfontosságú Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése szempontjából” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy hasonlóképpen, komoly jelentősége van a két ország közötti gazdasági együttműködésnek is, amely tavaly nagy rekordokat hozott.

„Soha akkora nem volt a kereskedelmi forgalom a két ország között, mint tavaly. Soha annyi beruházás nem jött egy év alatt Amerikából Magyarországra, mint tavaly, és a lendület kitart. Eddig idén 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalmunk, és csak márciusban hat amerikai vállalati beruházást jelentettünk be Magyarországon százmilliárd forint értékben” – tudatta.

„A két kormány közötti stratégiai együttműködés tehát folyamatos. Folyamatos az eszmecsere és a tapasztalatcsere a nyugati civilizáció nagy kérdéseinek tekintetében, így van ez a családpolitika, a gender, a globális biztonság vagy éppen a migráció tekintetében is, és ez a stratégiai együttműködés fenn fog maradni” – összegzett.

Landolt J. D. Vance amerikai alelnök gépe Budapesten

J. D. Vance amerikai alelnök kedd délelőtt megérkezett Budapestre hivatalos látogatására, ahol kétoldalú megbeszéléseket folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel, akivel közös sajtótájékoztatót is tart, valamint egy nyilvános rendezvényen is részt vesz, ahol az amerikai–magyar kapcsolatok erősítése kerül a középpontba.
 

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Emellett idehaza a vasárnapi választás előtt érdemes lesz figyelni a forintot és a hazai részvényeket is.

