Szijjártó Péter: folyamatos a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között

A tárcavezető az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatását megelőzően arról számolt be, hogy Európa hatalmas lépéseket tesz egy nagyon súlyos energiaválság irányába, könnyen alakulhat ki földgáz- és kőolajhiány, így drámai energiaár-emelkedés is várható.

„Ez következménye annak az átideologizált, észszerűtlen brüsszeli energiapolitikának, amelynek keretében az orosz energiahordozókat kitiltották a kontinensről. Ezzel szemben az Egyesült Államok egy észszerű energiapolitikát visz, ennek keretében az elmúlt időszakban feloldottak szankciókat, és Donald Trump engedélyezte Magyarországnak, nekünk, hogy olcsó orosz olajat és olcsó orosz gázt vásároljunk” – húzta alá.

„Mindezek nélkül Magyarországon a rezsiköltségek a háromszorosukra emelkedtek volna, és mi is áldozatául eshetnénk annak az energiaválságnak, ami Európát fenyegeti. A magyar–amerikai energiaegyüttműködés tehát kulcsfontosságú Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése szempontjából” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy hasonlóképpen, komoly jelentősége van a két ország közötti gazdasági együttműködésnek is, amely tavaly nagy rekordokat hozott.

„Soha akkora nem volt a kereskedelmi forgalom a két ország között, mint tavaly. Soha annyi beruházás nem jött egy év alatt Amerikából Magyarországra, mint tavaly, és a lendület kitart. Eddig idén 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalmunk, és csak márciusban hat amerikai vállalati beruházást jelentettünk be Magyarországon százmilliárd forint értékben” – tudatta.

„A két kormány közötti stratégiai együttműködés tehát folyamatos. Folyamatos az eszmecsere és a tapasztalatcsere a nyugati civilizáció nagy kérdéseinek tekintetében, így van ez a családpolitika, a gender, a globális biztonság vagy éppen a migráció tekintetében is, és ez a stratégiai együttműködés fenn fog maradni” – összegzett.