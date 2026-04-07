Keményen beavatkozik a francia kormány: korlátozzák az erőművek termelését

A francia kormány drasztikus lépésre szánja rá magát az energiapiac torzulásának megakadályozása érdekében: a jövő héttől jelentősen visszafogja a támogatott nap- és szélerőművek termelését – írja a Montel beszámolója alapján a Portfolio.

A döntést az EDF nevű, francia állami többségi tulajdonú, párizsi székhelyű villamosenergia közművállalat jelentette be. Ennek alapján április 14-étől összesen 842 MW beépített kapacitású naperőmű és szárazföldi szélerőmű termelését korlátozzák Franciaországban akkor, amikor a spot piaci árak negatívvá válnak. Az érintett erőművek várható termelését napi szinten -0,11 euró/MWh áron kínálják majd a nagykereskedelmi piacon. Ez az ár „leállási küszöbnek” tekinthető, ami azt jelenti, hogy ha a piaci ár ez alá csökken, az erőműveket teljesítményét le kell tekerni, ha viszont az aukciós ár ennél magasabb, folytatódhat a termelés.

A negatív ajánlat azért éri meg, mert a támogatási rendszer kiegyenlíti a piaci ár és a garantált ár közti különbséget, így a termelő akkor is bevételhez jut, ha a piaci ár negatív.

Ez az átállás biztosítja, hogy a rendszer automatikusan reagáljon a piaci helyzet alakulására, változásaira és minimalizálja az adminisztratív beavatkozás szükségességét.

A következő hetekben fokozatosan növelik azoknak a franciaországi nap- és szélerőműveknek a volumenét, amelyek aktívan reagálnak a piaci árjelzésekre.

A cél egy 7,4 GW-os portfólió kialakítása, ami már érdemi hatást gyakorolhat a francia villamosenergia-rendszer működésére.

A szabályozási környezet is folyamatosan igazodik majd a piaci realitásokhoz. A francia kormány nemrég engedélyezte, hogy az EDF OA már a 10 MW feletti naperőművek esetében is kérhesse a termelés csökkentését negatív árak idején, szemben a korábbi 12 MW-os küszöbbel.

Bár a nap- és szélenergia kulcsszerepet játszik az energiarendszer dekarbonizációjában, az időjárás miatt egyre gyakrabban vezetnek túlkínálati helyzetekhez, különösen alacsony kereslet mellett. Ilyenkor a negatív árak nemcsak gazdasági torzulást jelentenek, hanem a rendszer stabilitását is veszélyeztethetik. A támogatási rendszerek ugyanakkor fokozatosan átalakulnak, és nagyobb hangsúlyt kap a rugalmasság, az árérzékenység és a rendszerintegráció.