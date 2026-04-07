2026. április 7. kedd Herman
Nyitókép: Unsplash

Keményen beavatkozik a francia kormány: korlátozzák az erőművek termelését

Infostart

Az intézkedés célja, hogy jobban lehessen igazítani a megújuló termelést a piaci jelzésekhez, és csökkentsék a negatív árak egyre gyakoribb jelenségét.

A francia kormány drasztikus lépésre szánja rá magát az energiapiac torzulásának megakadályozása érdekében: a jövő héttől jelentősen visszafogja a támogatott nap- és szélerőművek termelését – írja a Montel beszámolója alapján a Portfolio.

A döntést az EDF nevű, francia állami többségi tulajdonú, párizsi székhelyű villamosenergia közművállalat jelentette be. Ennek alapján április 14-étől összesen 842 MW beépített kapacitású naperőmű és szárazföldi szélerőmű termelését korlátozzák Franciaországban akkor, amikor a spot piaci árak negatívvá válnak. Az érintett erőművek várható termelését napi szinten -0,11 euró/MWh áron kínálják majd a nagykereskedelmi piacon. Ez az ár „leállási küszöbnek” tekinthető, ami azt jelenti, hogy ha a piaci ár ez alá csökken, az erőműveket teljesítményét le kell tekerni, ha viszont az aukciós ár ennél magasabb, folytatódhat a termelés.

A negatív ajánlat azért éri meg, mert a támogatási rendszer kiegyenlíti a piaci ár és a garantált ár közti különbséget, így a termelő akkor is bevételhez jut, ha a piaci ár negatív.

Ez az átállás biztosítja, hogy a rendszer automatikusan reagáljon a piaci helyzet alakulására, változásaira és minimalizálja az adminisztratív beavatkozás szükségességét.

A következő hetekben fokozatosan növelik azoknak a franciaországi nap- és szélerőműveknek a volumenét, amelyek aktívan reagálnak a piaci árjelzésekre.

A cél egy 7,4 GW-os portfólió kialakítása, ami már érdemi hatást gyakorolhat a francia villamosenergia-rendszer működésére.

A szabályozási környezet is folyamatosan igazodik majd a piaci realitásokhoz. A francia kormány nemrég engedélyezte, hogy az EDF OA már a 10 MW feletti naperőművek esetében is kérhesse a termelés csökkentését negatív árak idején, szemben a korábbi 12 MW-os küszöbbel.

Bár a nap- és szélenergia kulcsszerepet játszik az energiarendszer dekarbonizációjában, az időjárás miatt egyre gyakrabban vezetnek túlkínálati helyzetekhez, különösen alacsony kereslet mellett. Ilyenkor a negatív árak nemcsak gazdasági torzulást jelentenek, hanem a rendszer stabilitását is veszélyeztethetik. A támogatási rendszerek ugyanakkor fokozatosan átalakulnak, és nagyobb hangsúlyt kap a rugalmasság, az árérzékenység és a rendszerintegráció.

franciaország

termelés

korlátozás

teljesítmény

szélerőmű

naperőmű

villamosenergia

J. D. Vance élőben kapcsolta Donald Trumpot Budapesten: „imádom Viktort, nem engedte, hogy megtámadják az országát"

Gyógyszer, inzulin és ivóvíz nélkül maradtak a dél-libanoni keresztények

A Vatikán libanoni nagykövetsége által szervezett segélyszállítmányt kedden visszafordulásra kényszerítette a dél-libanoni bombázás. A konvoj az ostromlott Debel keresztény városba vitt volna élelmiszert, vizet és gyógyszert - írja a Reuters.

Befejezi az Arsenal walesi legendája: nehezen mondta ki, de itt a vége a karrierjének

Aaron Ramsey, a walesi válogatott csapatkapitánya és az Arsenal egykori középpályása 35 évesen visszavonult a profi labdarúgástól.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

2026. április 7. 18:54
Az antiszemita rappert nem engedik be Nagy-Britanniába
2026. április 7. 17:54
Új gázvezetéket építenének Oroszországból Kínába
